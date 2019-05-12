本日日本：埼玉縣有日本最大薰衣草園

過完復活節假期係咪已經plan定暑假去邊？當中一大日本旅遊熱點，莫過於北海道中富良野町的薰衣草田！但如果想潮遊東京，同時又想睇壯麗薰衣草花海的朋友，咁點算好呢？今年終於有個兩全其美的方案。話說距離東京都心僅約1小時車程的埼玉縣比企郡嵐山町，將於6月開設規模在日本屬頂級之列的千年之苑薰衣草園，讓人相當期待。



話說這個利用嵐山町鎌形10.5公頃農地來發展的薰衣草園，早於上年便以試業的方式作短暫開放，當時在5.7公頃的土地上種了35,000棵薰衣草，即擠身為關東最大規模薰衣草園。今年正式開放更再下一城，於8公頃面積種了50,000棵的薰衣草，數據跟北海道中富良野町的觀光農園相比毫不遜色，置身其中，眼前呈現了連綿不絕、彷彿看不到盡頭的紫色花海，場面絕對壯觀震撼。而該園負責人更謂，不久後薰衣草會種滿10.5公頃的土地，屆時便是日本最大薰衣草園，擁有第一的光環，之後提起去日本睇薰衣草，分分鐘會率先諗起埼玉縣嵐山町呀！



而趁薰衣草的觀賞時節，園區會於6月8日至7月7日舉行嵐山薰衣草祭，屆時除了可看到園區盛放着用來提煉精油的葛羅索醒目薰衣草及白薰衣草等11款品種外，亦有親手採摘薰衣草、手藝教室及當地的產品發售等活動，為大家帶來更多不同的薰衣草體驗。



千年之苑薰衣草園

地址：埼玉縣比企郡嵐山町大字鎌形2326

日期：6月8日至7月7日（嵐山薰衣草祭）

時間：9:00am~5:00pm

費用：500日圓

網址：https://www.ranzan-kanko.jp/lavenderfestival