自家製芝士蛋糕　食出彩虹

容易製作的芝士蛋糕，很多人都識整，不過造型白雪雪，視覺效果頗為普通，IG@tastydemais就教大家整色彩繽紛的彩虹芝士蛋糕。餅乾加牛油溶液和彩虹朱古力粒粒攪碎，為了保持顏色，攪拌的力度不用調校至最強。忌廉芝士、酸忌廉和煉奶等打勻，再均分成6碗，加入不同的食用色素混合，之後逐種顏色倒入模具內，切記要在每一種顏色冷卻至凝固後才進行下一步，最後淋上白色混合物，再灑上彩虹朱古力粒粒，雪至凝固便完成。輕輕切開，見到鮮艷的色調，即時食欲大增。



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材料：

餅乾 1.5杯

牛油溶液 6湯匙

彩虹朱古力粒粒 適量

酸忌廉 1杯

糖 2湯匙

忌廉芝士 450克

煉奶 1罐

雲呢拿香油 1茶匙

紫、藍、綠、黃、粉紅食用色素 各4滴



做法：

1.餅乾、1/3杯彩虹朱古力粒粒、牛油溶液攪碎，倒模壓實做餅底，放雪櫃30分鐘。

2.酸忌廉、糖拂打備用。

3.忌廉芝士打鬆，加煉奶、雲呢拿香油打勻，然後倒入酸忌廉拌勻。

4.將混合物分成6等份，其中5碗分別加入不同的食用色素拌勻。

5.按次序倒入紫、藍、綠、黃、粉紅色，每倒一種顏色混合物，就冷藏30分鐘至凝固。

6.最後倒入白色混合物，灑1/2杯彩虹朱古力粒粒，冷藏2小時便完成。