香港估估吓：銅鑼灣消失的運河　鵝頸橋原來同佢有關

講到運河，大家都會聯想起蘇伊士運河、巴拿馬運河等壯闊的大運河。不過原來在160多年前的跑馬地及銅鑼灣一帶，都有一條寶靈頓運河，而且現時大家熟悉的鵝頸橋，正正就是同佢有關。



話說當然，在黃泥涌峽一帶，有一條沿自聶高信山和渣甸山的溪流，河水經黃泥涌谷（現時的跑馬地）及銅鑼灣流入維多利亞港。由於河道彎曲猶如鵝頸，因為附近的居民都稱它為「鵝澗」或 「鵝頸澗」。每逢雨季，鵝頸澗都會泛濫，令黃泥涌一帶遍地泥濘，變成一片沼澤，因此時任香港總督寶靈（Sir John Bowring），便決定進行填窪工程，以解決沼澤滋生蚊患，同時增加土地面積。拓闊後的鵝澗，兩邊堤岸被加高，形成一條運河，並被命名為寶靈頓運河（Bowrington Canal)。而運河兩邊，就分別成為堅拿道東和堅拿道西（Canal的譯音「堅拿」）。



據資料顯示，當時運河兩岸種滿榕樹，河道內又滿布魚群，吸引不少人前來遊覽垂釣，更為當時香港八景之一的「鵝澗榕蔭」。1861年 ，當局為了方便市民往來河堤兩岸，特意在鵝頸澗上築起一條行車橋，並稱為「鵝頸橋」。1922年至1929年，為配合灣仔的填海工程，寶靈頓運河被改為暗渠（下水道），而原址則興建了堅拿道行車天橋，堅拿道東及堅拿道西亦成為了銅鑼灣及灣仔交界的街道，唯一至今仍然存在的，就只剩下「鵝頸橋」這個名字。