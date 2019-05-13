貼心旅人：神社佛寺禮儀大不同

正所謂入廟要拜神，去旅行見到佛寺同樣多的日本，當然想入內拜拜，但大家知道神社和寺廟分別，參拜有甚麼分別嗎？現在為大家講一下吧！



1：山門前鞠躬

大家都知日本紅色的鳥居好搶眼，不過這只會於神社出現；寺廟則只有稱為山門的正門，進寺前記得微微鞠躬以示恭敬，而寺內的佛塔的觀賞性其實亦媲美鳥居。



2：未必有手水舍

大家可能已習慣入神社，到手水舍清潔一下，但寺廟則不一定設有，沒看到的不要驚訝。



3：拜拜之前咪拍手

睇開日劇或動畫，參拜前唔拍拍心口，都一定會拍拍手，但入到寺廟支歌仔就唔係咁唱。不用拍手之餘，記得是雙手合十，而不是拍戲咁十指緊扣啊！



4：先添香油再拜拜

除了拍手，入神社參拜最常見是先搖鈴或敲鐘，但寺廟比較寧靜，敲鐘的機會不多，而且是要先隨心添點賽錢（即我們稱香油），才開始上香或拜拜啊！



5：香爐煙要趕上頭？

去寺院，為何最多人的地方總是大香爐呢？原來它有「常香爐」之稱，相傳是給善信的淨身道具；另外將煙霧往頭上趕的話，更有「讓身體由頭變好、變聰明」的說法，因此總是人頭湧湧！



6：為何關西最多佛寺？

如果有細心留意，奈良和京都是日本佛寺最多的地方。皆因日本佛教雖於飛鳥時代傳入，但在奈良時代與平安時代才開始豐盛發展，至今京都的清水寺及奈良的法隆寺，仍是最為人所認識。