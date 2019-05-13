Sangria浸凍蜆　香甜重酒味

西班牙的果酒Sangria，果味十足又香甜，而且視覺效果極佳，一向受女士歡迎，中環一間Fusion西班牙餐廳主廚李耀權師傅，不但教大家調配白酒Sangria，還用來浸蜆凍食，新穎獨特！



調製西班牙果酒用的水果，建議挑選一些酸甜度較高，而且色彩繽紛的款式，這樣才能做到美味又具視覺效果。蜆肉則以白酒和魚湯先煮熟，唔想肉質變韌，記得蜆殼一開口就要熄火。隔走湯汁後倒入冰凍的Sangria浸泡1小時左右便完成，李師傅用果酒辟除蜆肉的腥味，加上果酒未經烹調，酒精濃度高，酒香味濃。



材料：

橙 1/4個

青蘋果 1/4個

蘋果 1/4個

士多啤梨 數粒

藍莓 適量

薑味梳打 1/3罐

白酒 130毫升

冧酒 20毫升

橙汁 20毫升

蜆 250克

魚湯 100毫升

洋葱碎 少許

油 少許



做法：

1.除藍莓外，水果切片，再加薑味梳打、100毫升白酒、冧酒、橙汁搖勻成Sangria，雪凍備用。

2.燒熱油，爆香洋葱，放入蜆、30毫升白酒和魚湯煮滾，蜆開口便熄火隔湯。

3.蜆肉倒入搖勻的Sangria，浸泡1小時便完成。