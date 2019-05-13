三界五行：簡單化解鄰居奇怪風水布局

世事無絕對，如果居所與對面的單位是門對門，而該單位出現一些並非一般尋常的風水布局，或者室內設有古怪神壇，甚至「養鬼」。遇到以上情況，講多無謂，更不要在自家門外作任何反擊的風水布局，只需在家宅內，對正門口的地方，供奉所信仰的神佛就可以，例如十字架、聖母像、耶穌像、觀音像、彌陀佛像、關帝像、黃大仙像、呂祖像。



然而，有四點要注意，第一，上述聖像一個已經足夠，不要搞到滿天神佛；第二，祖宗神主牌不足以抗衡外力，所以不宜供奉在這個位置；第三，不要擺放刀槍劍戟，因為擺放神像，目的是祈求和平，河水不犯井水，沒有必要打打鬧鬧；第四，這個位置的天花板安裝長明燈，並應使用黃光暖色LED燈泡。



此外，不要把鞋放在門外，一來己所不欲，勿施於人，易位設想，如果對方把鞋放門外，閣下又有甚麼感受呢？



一萬幾千元一雙的名牌新鞋，大概捨不得放在門外吧，萬一被人取走，豈不是損失慘重，如果這樣，基於這個原因，只把即使被人取走也不覺得可惜的舊鞋破鞋放在門外，是對曾經為你服務過的物件不尊重，對自己的人品不尊重，也是對鄰舍的不尊重。而且鞋放門外，會減低鞋的主人對家庭歸屬感，應該放進家內，鞋頭朝室內而不是向門外，才會覺得家庭溫馨可愛。



方向宇