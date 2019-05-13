苗栗民宿　間間房不同　只因……

關於卓也小屋，一切要從一隻貓頭鷹說起。男主人卓銘榜，從前從事園景工程，最愛卻是煮菜種菜，後來聽說在苗栗三義竟有人拾到一隻貓頭鷹幼雛，覺得這個地方充滿生命力，於是買下該片山林打造出一條山村式民宿，當中有餐廳又有菜園，自種有機蔬果供應餐桌，而菜單都是因應時令的養生蔬食、五穀五蔬，甚至連廚房污水都以生態法過濾，貫徹其成立時綠色概念。



為免破壞原來的梯田地貌，卓也小屋也捨棄便宜的水泥，改以回收枕木、大理石皮及磚作排水建材，不求百年不壞，但求物料都能回歸大地。來到建築之內屋，你會驚訝這裏竟沒有一間布置是相同的，它們某些像和屋，某些又像圓形穀倉，而且盡是獨立小屋，設計都採光通風，盡力減少耗電，看得出主人用心營造的，不走時下流行的風格，反而回歸台灣早期的農鄉感覺。



而在4月下旬至5月中旬，正是當地的油桐花季節，特別是花落之時，油桐花掉落下來，布滿地上及水塘上，就像飄雪那樣，讓人驚嘆大自然之美！



卓也小屋

地址：苗栗縣三義鄉雙潭村13鄰崩山下1-5號

網址：www.joye.com.tw

