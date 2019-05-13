每周一湯：老桑枝土茯苓湯去骨火　全身爽晒！

生氣時，人會發火，有否想過，骨頭亦會發火？

從中醫角度，如果體內有燥熱，可令「火」聚集在骨頭關節，今人渾身不舒適，尤其覺得周身骨痛、頸硬、腰痠背痛等，所以稱之為「骨火」。潮潮濕濕的天氣，有時較易引發骨火，今次網上平台「當中藥哥遇上湯姐時」版主介紹的老桑枝土茯苓湯，就是去骨火的保健湯水。



此湯選用多種去骨火的中藥，如老桑枝，桑枝為桑樹的枝葉、桑枝、桑條、嫩桑枝的總稱。桑枝和老桑枝都是同一種植物，但前者是指新鮮生活的植物，後者則是指經過炮製後的桑枝，具有一定的藥用作用，尤以去骨火的效果更佳。土茯苓具有利濕解毒，健脾胃，護肝臟，通利關節之用。夏天不少人會喝祛濕茶，通常亦會加上土茯苓，而有心茯神除了祛濕，還具寧心安神的功效。



【老桑枝土茯苓湯】

材料：（4人分量）

土茯苓 1両

老桑枝 1両

淮山 1両

茨實 1両

生薏米 1両

有心茯神1両

蜜棗 4粒

可煲齋湯或加豬肉半斤



做法：

1.先將材料用清水洗淨，如要加入豬肉，請先汆水備用。

2.鍋內加入2,000毫升水，將全部材料放入鍋中用大火煲滾後，轉中火煲2小時。

3.最後加入適量食鹽即可享用。



功效：健脾袪濕，解毒，寧神，利關節