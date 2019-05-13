本日日本：招財貓列車　返嚟啦！

東急電鐵去年為紀念「世田谷線」前身的「玉川線」開通 110 周年，將「世田谷線」變成招財貓主題電車，名為「幸福的招財貓電車」。列車以招財貓作主題，是因為世田谷線其中一個車站名為「豪德寺站」，附近的豪德寺，處處都可見招財貓蹤影。



話說東急電鐵早於1907年開通，行駛於涉谷站至玉川站一段的玉川線，並於1925年開通了三軒茶屋站至下高井戶站的支線，後來於1969年將玉川線本線廢止，保留的支線則改稱世田谷線，屈指一算，在前年便是110周年，因此當局推出「招財貓列車」作為紀念活動其中一環。或許是反應熱烈，所以東急電鐵決定，讓「幸福的招財貓電車」於5月12日復活，幾時未清楚直到何時。



列車的車頭與車身都印上了可愛的招財貓頭像，於街上行駛顯得相當搶眼；而內籠則比較含蓄，最特別是扶手都製成招財貓貓頭的形狀，連牠舉起的貓手也造出來，真的好Cute！加上車廂地板都有可愛的貓咪腳印，低調卻不失心思。坐着它前往傳說中的「招財貓發源地」豪德寺，肯定超有Feel！



「貓車」每天以不定班次行走於三軒茶屋站及下高井戶站之間，有心乘搭的朋友，可先在頭尾車站詢問站長「貓車」當天行蹤，或於官網查看開車時間。近期到東京旅遊的朋友，可以去碰碰運氣，看看自己跟招財貓是否有緣啊！