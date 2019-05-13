Chopard魔幻隱秘寶石鑲嵌　綻放閃爍光茫

寶石鑲嵌工藝是珠寶首飾的重要一環，能讓寶石綻放更耀眼的光芒，兼可讓設計師有更大創作空間發揮創意。Chopard最新研發的Magical Setting系列，以創新隱秘式鑲嵌工藝，巧妙做出玩味的光影效果，使鑽石和彩色寶石展現前所未有的光彩。Magical Setting建基於品牌著名的Happy Diamonds系列，品牌聯合總裁兼藝術總監Caroline Scheufele引入全新技術及材質，以太空金屬鈦合金，將其加以染色與寶石嵌合，凸顯寶石的絢麗色彩與雍容瑰麗。此創新的隱秘式鑲嵌工藝，令鑲座消失無形，使寶石盡放光芒。



【古典錦簇造型】

首個Magial Setting系列採用古典的錦簇造型設計，分別有鑽石款，或以鑽石搭配斯里蘭卡藍寶石、莫桑比克紅寶石或哥倫比亞祖母綠。每叢錦簇均置於醒目迷人的單顆寶石中央，周圍環飾矚目的碩大寶石，散發奢華氣派。每叢錦簇的中央寶石以幾乎隱匿無形的鑲爪固定，周邊寶石猶如魔法般牢牢定位，全然不見支撑體，從珠寶正面或上方亦見不到任何金屬底座。錦簇由蕭邦全新獨創結構支撑。光線可自由射入及射出，圍繞寶石迴轉，在寶石表面掀起漣漪波光，不受沉實金屬所阻。反而金質支撑結構增强了炫目的光色效果，締造出前所未有的視覺體驗。