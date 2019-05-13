開箱男︰數碼版Xbox　打機新體驗

遊戲機從誕生第一天就要載體，由從前的盒帶到今日的光碟，總要地方儲存再行販賣。然而，隨着網絡發達，近年更多人寧願「單撈」遊戲也不出街買實體版本。為了迎合潮流，Xbox決定推出全新數碼版Xbox One S，即刻同大家開箱睇吓！



再無壞碟問題

打開包裝第一印象，Xbox One S數碼版的體積、外形跟原版分別不大，都用上Robot White配色，採用嵌入式火牛，機身纖薄只有5.7磅左右，並備有相同的HDMI IN/OUT、2組USB 3.0、IR、光纖及Ethernet端子。全機最大不同是抽走了左側的光碟機，所有遊戲及影片都要經網絡下載，好處是玩時毋須再入光碟，打機幾近無聲，而且Load Game明顯快了，最難得是再沒有讀碟失敗、損壞或存放問題。若不介意沒有二手市場，其實好處遠多於壞處。



支援4K輸出

新主機依然對應4K UHD解像度及HDR，進入「電視解像度」內的「進階影片設定」，就能手動選擇要輸出的訊號格式，所以亦向下兼容720p或1,080p。以《Forza Horizon 3》測試，汽車光位有力而未見過曝，樹木、瀝青路等細節密度也相當高；配合Dolby Atmos及DTS:X音效，聲畫質素令人滿意。當然它也可下載如《Netflix》、《YouTube》等播片程式，更支援4K影片播放。美中不足是播唔番藍光碟，一堆收藏要另覓途徑播放了！



月費任玩遊戲

是次測試的是1TB套裝，安裝系統後，大約剩下780GB儲存空間，以現時一隻大作約50GB計算，安裝15隻遊戲不成問題，而且存檔、備份、打機片皆可「掟」上雲端，變相慳番唔少位！說到遊戲，跟機送一個月Xbox Live金會員會籍及《Minecraft》、《Forza Horizon 3》、《Sea of Thieves》3款遊戲。遊戲庫另有1,200款遊戲，除了獨立購買，也可申請「Xbox Game Pass」服務，以月費形式任玩當中逾100款。而由今日開始，玩家更可於7-11便利店及指定遊戲零售商店購買遊戲，之後登入主機即可兌換，似足買點數卡咁方便！