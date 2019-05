開箱男︰數碼版Xbox　打機新體驗

Xbox One S數碼版即日於香港發售。(胡振文攝)

遊戲機從誕生第一天就要載體,由從前的盒帶到今日的光碟,總要地方儲存再行販賣。然而,隨着網絡發達,近年更多人寧願「單撈」遊戲也不出街買實體版本。為了迎合潮流,Xbox決定推出全新數碼版Xbox One S,即刻同大家開箱睇吓!



再無壞碟問題

打開包裝第一印象,Xbox One S數碼版的體積、外形跟原版分別不大,都用上Robot White配色,採用嵌入式火牛,機身纖薄只有5.7磅左右,並備有相同的HDMI IN/OUT、2組USB 3.0、IR、光纖及Ethernet端子。全機最大不同是抽走了左側的光碟機,所有遊戲及影片都要經網絡下載,好處是玩時毋須再入光碟,打機幾近無聲,而且Load Game明顯快了,最難得是再沒有讀碟失敗、損壞或存放問題。若不介意沒有二手市場,其實好處遠多於壞處。



支援4K輸出

新主機依然對應4K UHD解像度及HDR,進入「電視解像度」內的「進階影片設定」,就能手動選擇要輸出的訊號格式,所以亦向下兼容720p或1,080p。以《Forza Horizon 3》測試,汽車光位有力而未見過曝,樹木、瀝青路等細節密度也相當高;配合Dolby Atmos及DTS:X音效,聲畫質素令人滿意。當然它也可下載如《Netflix》、《YouTube》等播片程式,更支援4K影片播放。美中不足是播唔番藍光碟,一堆收藏要另覓途徑播放了!



月費任玩遊戲

是次測試的是1TB套裝,安裝系統後,大約剩下780GB儲存空間,以現時一隻大作約50GB計算,安裝15隻遊戲不成問題,而且存檔、備份、打機片皆可「掟」上雲端,變相慳番唔少位!說到遊戲,跟機送一個月Xbox Live金會員會籍及《Minecraft》、《Forza Horizon 3》、《Sea of Thieves》3款遊戲。遊戲庫另有1,200款遊戲,除了獨立購買,也可申請「Xbox Game Pass」服務,以月費形式任玩當中逾100款。而由今日開始,玩家更可於7-11便利店及指定遊戲零售商店購買遊戲,之後登入主機即可兌換,似足買點數卡咁方便!