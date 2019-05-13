男士之夜：假期就快完！睇埋熱話先算

【澳洲Audiofly 6動鐵超甜高音】

如你是澳洲耳機名牌Audiofly的粉絲，對經典型號AF1120應該不會陌生，以全面的高低音覆蓋而備受耳機迷推崇，而最新推出的AF1120 MK2就是前者的後繼型號，在用料、分音及調音上都有全面改善……

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【Lexus UX250h Ultimate 「混」動小健將】

對不少想慳錢又想環保的車主而言，若是被純電動車泊車位置的充電問題「撠住」，油電混能絕對是不二之選。凌志汽車（Lexus）推出全新的UX車系 ，除了有搭載2.0L直四雙VVT-i引擎的UX200 ，還有油電混合動力版本UX250h。

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【紅米7 抵玩平民作】

紅米手機是不少人首選的入門型號，而這個系列原來不經不覺已經來到第7代。紅米7行貨命名為Redmi 7，擁有6.26吋720p水滴屏幕。拋光塑膠機背雖然手感一般，但就提供夢幻藍、魅夜紅、亮黑3色，測試的魅夜紅就大玩黑紅漸變，設計有特色。

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【Hyundai 全新第四代Santa Fe抵港】

現代（Hyundai）的Santa Fe，首代車型於2001年推出市場，轉眼間已進化至第4代，並正式登陸香港。

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【悍旅殺到 Audi RS4 Avant】

Audi RS4 Avant高性能旅行車，配上了一台全新3公升V6雙渦輪增壓引擎，可輸出馬力高達450hp及600Nm扭力，配上了全新8速Tiptronic自動波箱，提供4種駕駛模式，可切合疾走需要或日常駕駛。

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【NUARL 無斷線10小時長氣播】

出街時戴真無線耳機聽歌，最怕去到多干擾鬧市會出現斷線情況，日本耳機品牌NUARL針對此問題，就在最新真無線耳機NT01AX上，引進最新的SoC QCC 3026芯片，配合Qualcomm TrueWireless Stereo技術……

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【Breitling x 傳奇鯊魚戰機 戰鬥格飛行】

大革新後的Breitling除了重組推出全新腕錶系列外，更積極跟不同單位合作。以今年為例，便分別從海陸空三路進發推出聯乘錶款。而航空方面，就與30、40年代美國傳奇戰鬥機Curtis P-40 Warhawk合作，推出兩款計時腕錶及一款三鏈腕錶。

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【Sharp Aquos R3 日系雙瀏海】

品牌Sharp剛剛發布新手機Aquos R3，屬旗艦級定位，採用Snapdragon 855處理器、6GB RAM及128GB ROM。Aquos R3最大特色在於屏幕，皆因用上上下瀏海設計，屏幕上下方凹位分別放置前置鏡頭及指紋辨識器。

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