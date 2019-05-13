【決性11點】有味笑話　集氣創作

係咪每個人都有自己嘅性癖？呢點要問自己至知，只係知道呢位男網民因為女友嘅特別性癖而搞到好煩惱。呢位男網民稱女友有個怪癖好，就係每次喺親熱前，都要佢講一個鹹濕笑話，否則唔肯同佢做。佢話：「佢（女友）每次都要我先講一個鹹濕笑話，仲要係唔可以重複。試過有次喺酒店房，沖埋涼兼瞓埋喺床，仍然未諗到個笑話，於是咪諗住講個好耐之前講過嘅笑話，點知佢仲記得，結果佢着返衫走兼鬧我冇誠意。雖然我每次都絞盡腦汁度笑話，但佢又真係聽完後好有反應，同下面濕氣好重，有時仲有口作Bonus添！不過我係搞IT唔係搞創作，點得嚟咁多鹹濕笑話呀？大家幫吓忙度度得唔得。」



網友神回應：



醉咗邊度：每次都要諗笑話，睇怕你以後可以出書。話時話，你可以唔可分享一個嚟，等我同班FD講吓都好。



頭擰擰：有個裸體女郎衝入一架的士度，個司機拎住頭𥄫住佢，女郎怒罵：「睇乜呀！」司機冷靜咁話：「我想知道你喺邊度拎個銀包出嚟啫。」



追咗佢十年：你哋睇吓，呢度嘅鹹濕笑話都係舊嘢，就明白要創作鹹濕笑話幾咁難，樓主為咗想啪啪啪而狂諗，慾望嘅原動力真係大呀！