香港估估吓：唔再怕劇透　永遠懷念Iron Man

2019年05月14日 08:00
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    若要人似我 除非兩個我，「港版Iron Man」Eric Kwok跟Robert Downey Jr.如倒模般似樣，以Eric的主題曲幫忙悼念Iron Man最好不過。（設計圖片〉

    來到今天2019年5月14日，加上《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）的導演、羅素兄弟（The Russo Brothers）早就公布5月6日為「劇透解除日」，鼓勵全球粉絲可以盡情討論電影劇情，不用再害怕「劇透死全家」等等無形魔咒，加上導演還非常感性地說「拍電影都係希望更多觀眾一齊討論啫！」所以今天不是估歌了，讓我們永遠懷念Iron Man吧！不過有趣的是，同日電影公司全球同步釋出電影《蜘蛛俠：決戰千里》最新預告，而劇情正正承接Endgame的傷心結局，你話世界哪來這麼多剛好呢？

    要好好懷念Iron Man，當然要由港產Iron Man、Eric Kwok郭偉亮的《Iron Man》唱起！「若要人似我 除非兩個我」，實在Eric Kwok真不知為何跟Robert Downey Jr.似樣到如倒模一樣，而Eric Kwok本人亦很喜歡《Iron Man》電影，以及飾演「熨斗人」的Robert Downey Jr.，由於其中文繹文是羅拔·唐尼，於是Eric Kwok的朋友便開始以「唐尼」來稱咪他，後來連他本人都在社交媒體發放相片，感嘆自己長得跟Iron Man相像，結果引來大量網民支持！事情演化下去，有餐廳睇中Eric Kwok這個港產Iron Man形象，請他首次拍廣告，事件被Eric本人形容為「抽水抽到開花結果」，而他更連同彈Bass的黑人朋友一起出鏡，對方在廣告中扮演由Samuel L.Jackson飾演的神盾局局長Nick Fury。由於二人跟真身似足99.9%，令廣告大受歡迎，而Eric更創作了《Iron Man》一曲，同樣以Iron Man姿態拍攝MV，大玩Iron Man的招牌動作！

    變身Iron Man前，Eric Kwok是全能的音樂人，現身幕前則先以組合Snowman（後來改名為Swing）出現，另一位成員是Jerald陳哲廬，組合或許不是大紅大紫，但多年來都有不少教人喜愛的作品，好像《1984》、《半張飛》、《Shut Up》、《大大公司》、《帝國大廈》等，但讓大眾對Eric Kwok加深認識，畢竟還是Iron Man，人生的際遇的確有趣！當《復仇4》上映時，網民更在Eric Kwok的IG留言讚賞他「演出好成功！」可見大家都入戲好深呀！


    《Iron Man》
    作曲：Eric Kwok
    作詞：Eric Kwok、林若寧
    主唱：Eric Kwok

    有個似都敏俊C　又似杜汶澤　又似係劉華
    成日照住鏡　戴大眼仔差啲爆鏡
    有冰冰咁似　冇GD咁正
    行路搭地鐵　似係發哥嘅平凡人
    係個平凡人　仲有銀行文員似
    撒雅人打爆電腦

    日又扮　夜又扮　日日扮　人人勁似
    似藝人　似大人　似愛人　好幼稚
    葉問　扮葉問　做葉問　人人勁似
    我是誰　你是誰　好慶幸　係我幾似

    Iron Man　Iron Man　無敵化身
    鬼咁多錢　鬼咁多女　嚇窒人
    公眾偶像　公眾偶像　唔夠分
    邊有一位　邊有一位　會勁過

    Iron Man　Iron Man　純屬似樣
    可以打機　可以寫歌　繼續唱
    鍾意我扮　可以照扮　係似樣
    好似呢位　好似呢位　郭偉亮

    個個叫我做唐尼　 又串又頑皮　大眼又濃眉
    誰又理會我　努力作曲一九八四
    我好少拍戲　你好少會理
    期待我合照　細路最多確實離奇
    係確實離奇　係個奇聞離奇似
    鐵甲人都算運氣

    日又扮　夜又扮　日日扮　人人勁似
    似藝人　似大人　似愛人　好幼稚
    葉問　葉蒨文　葉佩雯 　人人又似
    宋慧喬　閔大人　都教授　但我好似

    Iron Man　Iron Man　無敵化身
    鬼咁多錢　鬼咁多女　嚇窒人
    公眾偶像　公眾偶像　唔夠分
    邊有一位　邊有一位　會勁過

    Iron Man　Iron Man　純屬似樣
    可以打機　可以寫歌　繼續唱
    鍾意我扮　可以照扮　係似樣
    好似呢位　好似呢位　郭偉亮

    na...na...na...　na...na...na...　na...na...na... You can be the batman
    na...na...na...　na...na...na...　na...na...na... You can be the X-men
    na...na...na...　na...na...na...　na...na...na... You can be the spiderman
    na...na...na...　na...na...na...　na...na...na... I can be the iron-man

    Iron Man　Iron Man　無敵化身
    鬼咁多錢　鬼咁多女　嚇窒人
    公眾偶像　公眾偶像　唔夠分
    邊有一位　邊有一位　會勁過

    Iron Man　Iron Man　純屬似樣
    可以打機　可以寫歌　繼續唱
    鍾意我扮　可以照扮　係似樣
    好似呢位　好似呢位　郭偉亮

    聽歌時間：https://bit.ly/2LGvNHA