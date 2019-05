香港估估吓：唔再怕劇透　永遠懷念Iron Man

來到今天2019年5月14日,加上《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)的導演、羅素兄弟(The Russo Brothers)早就公布5月6日為「劇透解除日」,鼓勵全球粉絲可以盡情討論電影劇情,不用再害怕「劇透死全家」等等無形魔咒,加上導演還非常感性地說「拍電影都係希望更多觀眾一齊討論啫!」所以今天不是估歌了,讓我們永遠懷念Iron Man吧!不過有趣的是,同日電影公司全球同步釋出電影《蜘蛛俠:決戰千里》最新預告,而劇情正正承接Endgame的傷心結局,你話世界哪來這麼多剛好呢?



要好好懷念Iron Man,當然要由港產Iron Man、Eric Kwok郭偉亮的《Iron Man》唱起!「若要人似我 除非兩個我」,實在Eric Kwok真不知為何跟Robert Downey Jr.似樣到如倒模一樣,而Eric Kwok本人亦很喜歡《Iron Man》電影,以及飾演「熨斗人」的Robert Downey Jr.,由於其中文繹文是羅拔·唐尼,於是Eric Kwok的朋友便開始以「唐尼」來稱咪他,後來連他本人都在社交媒體發放相片,感嘆自己長得跟Iron Man相像,結果引來大量網民支持!事情演化下去,有餐廳睇中Eric Kwok這個港產Iron Man形象,請他首次拍廣告,事件被Eric本人形容為「抽水抽到開花結果」,而他更連同彈Bass的黑人朋友一起出鏡,對方在廣告中扮演由Samuel L.Jackson飾演的神盾局局長Nick Fury。由於二人跟真身似足99.9%,令廣告大受歡迎,而Eric更創作了《Iron Man》一曲,同樣以Iron Man姿態拍攝MV,大玩Iron Man的招牌動作!



變身Iron Man前,Eric Kwok是全能的音樂人,現身幕前則先以組合Snowman(後來改名為Swing)出現,另一位成員是Jerald陳哲廬,組合或許不是大紅大紫,但多年來都有不少教人喜愛的作品,好像《1984》、《半張飛》、《Shut Up》、《大大公司》、《帝國大廈》等,但讓大眾對Eric Kwok加深認識,畢竟還是Iron Man,人生的際遇的確有趣!當《復仇4》上映時,網民更在Eric Kwok的IG留言讚賞他「演出好成功!」可見大家都入戲好深呀!





《Iron Man》

作曲:Eric Kwok

作詞:Eric Kwok、林若寧

主唱:Eric Kwok



有個似都敏俊C 又似杜汶澤 又似係劉華

成日照住鏡 戴大眼仔差啲爆鏡

有冰冰咁似 冇GD咁正

行路搭地鐵 似係發哥嘅平凡人

係個平凡人 仲有銀行文員似

撒雅人打爆電腦



日又扮 夜又扮 日日扮 人人勁似

似藝人 似大人 似愛人 好幼稚

葉問 扮葉問 做葉問 人人勁似

我是誰 你是誰 好慶幸 係我幾似



Iron Man Iron Man 無敵化身

鬼咁多錢 鬼咁多女 嚇窒人

公眾偶像 公眾偶像 唔夠分

邊有一位 邊有一位 會勁過



Iron Man Iron Man 純屬似樣

可以打機 可以寫歌 繼續唱

鍾意我扮 可以照扮 係似樣

好似呢位 好似呢位 郭偉亮



個個叫我做唐尼 又串又頑皮 大眼又濃眉

誰又理會我 努力作曲一九八四

我好少拍戲 你好少會理

期待我合照 細路最多確實離奇

係確實離奇 係個奇聞離奇似

鐵甲人都算運氣



日又扮 夜又扮 日日扮 人人勁似

似藝人 似大人 似愛人 好幼稚

葉問 葉蒨文 葉佩雯 人人又似

宋慧喬 閔大人 都教授 但我好似



Iron Man Iron Man 無敵化身

鬼咁多錢 鬼咁多女 嚇窒人

公眾偶像 公眾偶像 唔夠分

邊有一位 邊有一位 會勁過



Iron Man Iron Man 純屬似樣

可以打機 可以寫歌 繼續唱

鍾意我扮 可以照扮 係似樣

好似呢位 好似呢位 郭偉亮



na...na...na... na...na...na... na...na...na... You can be the batman

na...na...na... na...na...na... na...na...na... You can be the X-men

na...na...na... na...na...na... na...na...na... You can be the spiderman

na...na...na... na...na...na... na...na...na... I can be the iron-man



Iron Man Iron Man 無敵化身

鬼咁多錢 鬼咁多女 嚇窒人

公眾偶像 公眾偶像 唔夠分

邊有一位 邊有一位 會勁過



Iron Man Iron Man 純屬似樣

可以打機 可以寫歌 繼續唱

鍾意我扮 可以照扮 係似樣

好似呢位 好似呢位 郭偉亮



聽歌時間:https://bit.ly/2LGvNHA