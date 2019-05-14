IB攻略：其實英國大學PPE係讀乜？

IB學生除了鍾情專科，例如醫科或法律系，其中一個算係比較Popular嘅選擇係PPE，相信唔少家長應該都聽過呢個科目，但究竟咩係PPE？ 筆者立即為你解答。



【PPE簡介】

PPE全寫係Philosophy, Politics, and Economics，即係3科合併為一科，學生將會讀政治哲學，邏輯推理，Essay Writing等技巧。



為何IB學生不選報獨立成科的哲學，政治或者經濟？為何學生要3科一起讀呢？其中一個原因就是就業機會。相比起獨立科目，PPE課程更加廣闊，畢業後出路有許多選擇，可以從政，加入商業銀行等等。但是，如果學生只是畢業於哲學系，可想而知，沒有經濟學Demand & Supply的概念，只懂批判性思考，可能未必是商業世界需要的人才。哲學由於需要大量文字工作以及思考，以訓練學生思維，寫作能力（未來為公司寫報告），都非常有用。政治學令學生更加懂得政策對社會的影響，始終政府制訂的方針，對社會有極大的影響，學生不能不知，例子就如美國總統Donald Trump對中國加關稅，經濟上和政治上將會有甚麼影響，相信不少PPE學生都會需要詳細了解。



【PPE IB收生分數要求】

去到這個環節，相信同學家長都非常心動，不過收生分數是如何呢？就以LSE倫敦商學院為例，收生要求是IB總分至少38分，高等科目要至少7，6，6分。如果華威大學的PPE呢？收生分數又如何？要求一樣是38分，數學就一定要靠5分或以上，就算學生考40分IB，如果數學拿了4分，一樣不會收。有無一些PPE課程收生分數較低的呢？ King's College London會是一個不錯的選擇，總分要求35分，不過高等科目要求就要766分了。當然，學生千萬不要忘記英國報大學，分數不是一切，個人陳述（Personal Statement）都非常重要！



雖然PPE課程設計非常吸引，不好處就是PPE需時較長，需要4年才可以完成學位，然而其他科目例如經濟，商科等等只需要3年就可以畢業。



Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣