三界五行：灶的文化與起源

古代風水非常重視灶，灶有一個發展過程。古字篆文，灶是這樣寫「竈」，中間是土，土下是昆蟲的象形，土上是穴。遠古時代，人類發明鑽木取火後，由生食進化到熟食，在土地上挖一個穴，放柴草點火，把食物放在上面烹煮。後來發明了灶，灶是火與土的結合，顯示人類用土造灶，灶上放鍋，下面燒火，開始懂得享受美食，灶就是用火煮食的土台。



民以食為天，天上派灶君到人間坐鎮灶台。遠古時代沒有廚房，只有灶台，北方天氣寒冷，灶台設在屋內，食飯、睡覺都以灶台為中心。君，是君王，灶君可以稱君，看似與君王平起平坐，但其實灶君比皇帝更高層次，因為皇帝要祭灶，「官三民四」，皇宮在每年農曆十二月二十三日，率先祭祀灶君，感謝灶君在即將過去的一年內的保佑，並歡送灶君返天庭向玉皇大帝述職。皇宮「謝灶」之後，才輪到當官的以及平民百姓祭灶。



古時的廚房，在灶出現後很久很久才面世，廚房的「廚」字，戰國時期首次在《孟子》出現。孟子勸梁惠王，施仁政，尊重生命，不要濫殺無辜，以廚房為例，「聞其聲，不忍食其肉」，「君子遠庖廚」，以庖廚譬喻殺戮戰場及行刑法場，並非是「君子遠離廚房」。



相反，歷來被廚師尊為祖師爺的伊尹，本身位居丞相，在商朝以丞相身份輔助商湯、外丙、仲壬、太甲、沃丁五代君主，他喜歡下廚，是中華菜系的奠基者，是名副其實的「廚神」。



方向宇