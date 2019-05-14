唔考DSE　都可以入U？

本地學生如果不考DSE，都可以入U？其實除DSE外，只要找到適當的學習環境，便可提升學習動機，最終一圓大學夢。



【先讀大學基礎班】

熱愛籃球運動的盧健杰，一直夢想成為物理治療師，奈何中五成績平均數不合格，預計DSE分數會不理想。完成中五後，他決定遠赴澳洲的Canning College，修讀一年大學基礎班。由於當地學習環境不錯，不但刺激學習興趣，更磨練出不易放棄的精神。經過一年的努力，他的學業成績猛進，最終成功入讀Curtin University的物理治療課程。



英文是大學基礎班的必修科，至於選修科，盧健杰則選擇了物理、化學及數學。「第一個學期仍然較懶散，但慢慢醒覺到自己只剩下這條路，如果不好好把握就無書讀了。第二個學期可說非常努力，加上同住的兩位宿友非常勤力，日日去圖書館溫書，我亦受到薰陶，加上同學們的陪伴，讀書的動力更大。此外，上堂留心對之後的溫習也很重要。當地採用互動的教學方法，不時要動手動腳做實驗，而實驗對理解一些理論幫助甚大。老師亦很樂意幫助學生解決任何問題，令我變得更主動學習。」



【處於適當學習環境】

尚學堂國際升學服務中心首席顧問吳南勳表示，澳洲大學的物理治療課程，質素水平不俗，收生要求不低，如循Canning College大學基礎班入讀澳洲Curtin University的物理治療課程，大學基礎班所錄取的每科要求分數最少70分。盧健杰中五成績平均分不超過50分，他是怎樣經過一年努力後，大學基礎班的整體分數進步至76分，最終成功入讀物理治療課程？



他表示：「本港教育某程度打擊我的自信心，DSE並不完全代表學生的能力，反而選擇合適的課程，處於適當的教學環境下，方可提升學習動機，釋放潛能。早前結織到兩位在澳洲修讀物理治療課程的師兄，他們都讀得吃力，初期要背誦很多醫學名詞，對從未讀過生物科的我來說，應是一項挑戰。大學基礎班令我磨練出不易放棄的精神，我會繼續堅持下去。完成大學課程後，在澳洲取得註冊資格，回港發展應不成問題。」跳過DSE的階梯，原來亦可踏上精彩的升學出路。