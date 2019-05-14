竹子湖變身「青蛙」採海芋

台北初春，除有櫻紅紛飛、桐花滿地，別忘了還有陽明山竹子湖的海芋花田。竹子湖原為35萬年前火山噴發形成的椻塞湖，隨湖水流失，漸變成窪地，現可分為東湖、頂湖及下湖3個部分。在日據時期，竹子湖是最早栽種櫻花的地方，1969年起才從日本引進白色海芋，漸成海芋栽培區。而位於竹子湖頂湖的財福海芋田，其第一代主人盧財福亦是從種高麗菜開始，漸轉型到種海芋，40年前白色的海芋在台灣人心中仍是種「死人花」，直至廿年前白紗婚禮盛行觀念才開始扭轉，而財福海芋田亦慢慢由花農，成功轉型為成觀光花田(費用：採海芋每位NT$100，約HK$25/餐飲座位最低消費每位NT$50，NT$12.5)。近幾年盧福財的長子盧志明在退休後已回家接棒照顧海芋田，其女兒盧品方亦幫忙負責推展觀光，連同他孩子如今盧家四代人，都一起守着這片海芋田，可謂別具意義。



來到財福海芋田時，竹子湖的海芋節剛剛結束，但海芋花開美景預計仍可持續至5月下旬，現在於財福海芋田仍可體驗採海芋，不過由於海芋都種在水田中，要採花便須穿上他們的「青蛙裝」，它像綠色的防水工人褲，小朋友Size更真的有對青蛙耳，非常可愛；盧家第3代的品方，為我們示範如何採海芋花，你選定花後首先要高度輕輕撥開花朵旁的葉子，右手虎口向下，反手沿花莖往下握住海芋莖底部，然後順勢用力一拔，隨即「啵」一聲海芋便應聲拔起，全然毋須蠻力。



原產南非的海芋，苞片盛開時有如倒立的馬蹄，故又稱「馬蹄蘭」或「馬蹄蓮」，園主更為我們剥開了海芋的花瓣，露出中央的黃色肉穗，雌雄同體的它上面長滿了黃色小花，非常有趣。除了採海芋，財福海芋田還有DIY「海芋許願卡」可玩，你可以把你的願望寫在一塊牛皮紙上，然後捲成海芋花狀，掛在園中的許願牆上即成，小朋友都可輕易完成。



財福海芋田

地址：台北市北投區陽明山竹子湖路68號往前68米

營業時間：11:00am-7:00pm

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