大健事：中醫教路　防鼻敏感發作

最近天氣反覆多變，以致鼻敏感患者發病率提升，打噴嚏、流鼻水、鼻塞等敏感徵狀齊齊湧現，然而患者往往認為鼻敏感無得醫，故任由病徵持續。據千草醫藥坊註冊中醫師譚莉英指出，除遠離致敏原，患者亦應重視體魄鍛煉，並可從調節飲食着手，加強身體抵抗力，自然可擺脫鼻敏困擾。



【與肺氣虛弱有關】

中醫角度而言，早在古代文獻中，就有鼽嚏、鼽鼻、鼽水、鼻流清水等病名，亦即現代所指的鼻敏感。譚莉英醫師認為鼻敏感成因與肺氣虛弱、寒濕太重和肝腎虧損有關，高危人士分為幾類：第一類寒氣重、愛直接吹風或嗜冷凍飲料人士，第二類是肺臟虛弱者，第三類是過勞、熬夜或於工作上經常接觸塵蟎、花粉、霉菌和化學物質的人士，第四類是對溫差敏感人士，第五類是家居環境欠清潔人士。



從中醫學角度，透過針灸及食療，可達到溫肺固表之功效，以針灸為例，針刺太陽、迎香、合谷、外關及關元等穴，佐以艾灸，隔日1次，7次為一個療程，可宣通鼻竅、溫腎補肺，改善鼻黏膜充血、腫脹、流鼻水、鼻塞等症狀。至於食療湯水，可參考以下三款推介，不過值得一提，感冒未清者不宜飲用，而長者、小孩、孕婦、大病、久病和長期病患者服用前，宜先諮詢合資格的註冊中醫師。



辛夷黨參瘦肉湯（1人分量）

材料：辛夷花1.5錢、黨參5錢、蓮子4錢、淮山5錢、生薑3片、瘦肉4両、海鹽適量

做法：

1.洗淨材料，辛夷花入煲湯袋，蓮子去心，瘦肉汆水。

2.把全部材料放入煲內，加入適量清水，大火煮沸後轉慢火煲2小時。

3.下適量海鹽調味。

功效：宣散、消炎、祛風寒、通鼻竅



粟米海底椰太子參素湯（1人分量)

材料：中號粟米（連鬚連芯）2條、紅蘿蔔1條、薯仔2個、新鮮海底椰4塊、太子參10克、黃豆30克、腰果12粒、蜜棗4枚、海鹽適量

做法：

1.把太子參、黃豆、腰果、蜜棗 洗淨備用；紅蘿蔔、薯仔去皮、粟米連鬚連芯切大塊，海底椰切半備用。

2.鍋中加入約2,000毫升水，放入全部材料，武火煮至水滾，改文火煮1小時。

3.下適量海鹽調味。

功效：健脾益氣、預防鼻敏感和改善神疲倦怠等症狀



補氣玉屏風湯（1人分量）

材料：北芪15克、白术12克、防風12克、豬𦟌4両、生薑3片、大枣3枚、海鹽適量。

做法：

1.洗淨材料。

2.把全部材料放入煲內，加入適量清水，水沸後轉中火續煲40分鐘。

3.下適量海鹽調味。

功效：益氣固表，特別適合肺氣虛人士飲用。

備註：服用期間，盡量不要食用綠豆、蘿蔔和辛辣的食物。