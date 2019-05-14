本日日本：貓巴士「到站」　粉絲請準備上車

提起動畫大師宮崎駿監督的作品，《龍貓》肯定係代表作之一，這套經典動畫相隔了30年，於上年才在中國上畫放映，但走勢依然凌厲，3日票房已經高達4億人民幣，可見魅力絕對跨世代！於動畫中出場的龍貓及貓巴士，更先後製成了多款的精品，而後者於5月18日會有新的無線遙控玩具車登場！



先講外形，這架貓巴士造工非常出色，無論面相及身形都跟足原著，相當抵讚！至於操控方面，只係簡簡單單的四個按鈕，一個係前進，另一個係向右後退，另外兩個則分別係效果音（一共有開門聲、目的地指示牌的轉換聲及貓巴士叫聲3種聲效）及貓巴士的主題音樂，增加了聲音元素，大大提高了這架車的可玩性！另外，當貓巴士向前行時，其雙眼及前面的老鼠車燈都會亮起來，而且兩旁的貓腳亦會同時郁動，而後退時後方的老鼠燈亦會閃閃下，視覺效果一流！此遙控車於5月18日起在日本的吉卜力工作室（Studio Ghibli）作品專賣店橡子共和國分店及網上店發售，即日起可率先預約，售價為7,344日圓。

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