生活夜校：哥斯拉冷知識　點解愈出愈大隻？

如果你是怪獸電影迷的話，一定超期待5月30日上映的電影《哥斯拉II：王者巨獸》，因為除了有怪獸之王哥斯拉出場外，以前東寶時代的三大怪獸，摩斯拉（Mothra）、拉頓（Rodan）、及基多拉（Ghidorah）都會同場出演，配合荷里活最新的CG特技，相信能帶給觀眾一個全新的視覺刺激。計吓計吓，原來誕生於1954的哥斯拉，踏入今年已經65周年，小記就襯這大日子分享一下哥斯拉的冷知識吧。



哥斯拉由50米進化至312米

哥斯拉是日本東寶拍攝的怪獸電影，起初哥斯拉是受到美國電影《金剛》的影響，描述因核子試爆而出現的巨大怪獸哥斯拉，爬到陸地上大肆破壞，從嘴裏噴出來熾熱的氣體「原子吐息」燒盡一切。元祖哥斯拉的身高只有50米，但電影製作人拍吓拍吓，發現哥斯拉愈大隻，帶給觀眾的觀能刺激就愈強，所以踏入平成後，哥斯拉就愈來愈大隻，由50米進化到80米，跟着發展到100米，去到庵野秀明導演的真哥斯拉，已去到118.5米，當時宣傳更號稱是史上最大的哥斯拉，但紀錄保持不少多久，因為去到2017年的動畫《哥斯拉：怪獸惑星》哥斯拉已進化至312米高，反正是動畫，比用特攝及CG技術都簡單，難怪愈畫愈大隻，反而《哥斯拉II：王者巨獸》的哥斯拉縮回108米的正常水平。



哥斯拉由奸變忠

1954年出現的元祖哥斯拉，是恐怖、巨大的化身，不斷破壞船隻與城市，這個人類公敵的反派形象深入民心，成為早期哥斯拉電影的固有形像，踏入50年代後期，日本流行摔角，電影《金剛對哥斯拉》就出現哥斯拉大戰金剛的擬人化摔角動作，形像已慢慢轉變，去到1964年的《三大怪獸 地球最大決戰》，哥斯拉首次由奸變忠，成為為保護地球及人類而挺身對抗反派怪獸的英雄怪獸，形像來個180度改變。



哥斯拉名字是大猩猩與鯨魚的結合

哥斯拉這名字在65年間，深入不少怪獸迷心中，但這名字又到底是怎樣創作出來的呢？原來當年電影製作人圓谷英二為這怪獸改名時，希望它具備了大猩猩力大無窮，及鯨魚來自海洋的特點，就將大猩猩（Gorila）及鲸鱼（Kujila）的名字結合起來，而成為Godzilla哥斯拉。