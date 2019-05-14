決性11點：FANZA成人大獎2019再爆冷！大獎畀咗相澤南

日本AV界年度盛事──FANZA成人大獎（前名為DMM成人大獎）早前已經順利完成，今屆同過往一樣，受萬千粉絲注目，原因係今年爭奪最優秀女優獎以及最優秀新人女優獎嘅女優大部份都實力與人氣兼備！而結果又同上年一樣爆大冷！



好多眼鏡碎

喺剛剛過去嘅5月12日，日本AV界本年度第二個盛大頒獎典禮FANZA成人大獎2019隆重上演。F獎前身為DMM成人大獎，熟知日本AV行業嘅朋友應該知道，DMM乃係當地第一大AV銷售網，實力雄厚並令F獎歷來都咁大規模，各個獎項嘅入圍女優同樣分量十足！嚟到今年，最受注目嘅依然係最優秀女優獎以及最優秀新人女優獎。前者呼聲最高嘅就一定要數到出道逾十年，美貌與演技都深深吸引AV迷嘅葵司，以及連續四年被提名嘅椎名空。然而，最優秀女優獎得主居然係上年異軍突起嘅Ideapocket專屬女優相澤南，而優秀女優獎則由天使萌奪得！葵司同椎名空都空手而回，認真搞到一地都係眼鏡碎喇！



質疑處處

小弟話今次最優秀女優獎結果搞到一地眼鏡碎唔係個人意見，因為2016年出道嘅相澤南雖然係生得嬌俏綺麗，演出亦有相當水準，據聞佢有一段日子停工，原因係要照顧患病嘅事務所社長，可以話有情有義，之不過佢喺上年嘅表現實在唔見得太突出，所以收到佢從上屆最優秀女優獎得主橋本有菜手上接過獎座之後，好多AV迷都表示質疑，仲有人話「乜佢唔係引退咗咩？」亦有人話「真係咁受歡迎？我唔鍾意佢囉！」然而，如今得獎結果都已經塵埃落定喇，咁就唯有恭喜佢，亦向失落獎項嘅其他女優表示安慰啦。



新人獎最正路

最優秀女優獎結果爆晒冷，而另一個注目獎項最優秀新人女獎就相當正路！得主就係擁有神級美巨乳嘅H奶可人兒河合明日菜！老實講，明日菜自出道以來，表現日益悅目，作品觀賞性同娛樂性都極高，得獎絕對冇人投訴！而屬於亞軍獎嘅優秀新人女優獎則由S1專屬小花坂道美瑠奪得！提到新人獎，SOD專屬妖媚美人本庄鈴亦實在超班，雖然喺新人獎方面冇着落，但係出道作品《本庄鈴 みなさまのおかげです。AV DEBUT》獲得最優秀作品獎(通販部門)，咁都算係對東家有所交待。



FANZA成人大獎2019 各獎項得主：

最優秀女優獎：相澤南

優秀女優獎：天使萌

最優秀新人女優獎：河合明日菜

優秀新人女優獎:：坂道美瑠

最優秀作品獎(通販部門)：《本庄鈴 みなさまのおかげです。AV DEBUT》

最優秀作品獎(配信＆出租部門)：《新人No.1 STYLE 河北彩花AVデビュー》

特別獎：美谷朱里

話題獎：唯井真尋

週刊Playboy獎：吉高寧寧

傳媒獎：水卜櫻