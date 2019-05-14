【深夜字聊】唇瘡暗瘡　如何分辨

Q: 請問唇瘡初起期是怎樣的呢？現在有暗瘡生長在之前唇瘡位置，但發起時常不清楚它是唇瘡還是暗瘡。我現在已經不管它三七二十一，便用了類固醇處理。老實說，我很擔心，經常懷疑是否發病狀態。請問應該如何判斷呢？

T先生



A：「唇瘡」是「口唇疱疹」，好發於嘴唇邊緣，常見於雙唇、唇上、唇下、鼻子、下巴，嚴重時甚至會發作於上半身，它是「單純疱疹病毒第一型」（HSV-1）的感染所引起，唇瘡由發病到痊愈為期約7至10天。在初期，患者感到口唇周圍痕癢、灼熱、刺痛。在中期，唇瘡發病位置紅腫及形成細小水泡，水泡的數量會增加和擴大範圍，整團的擴散游走。在中後期，唇瘡水泡會破裂滲出半透明黏液，患處變成潰瘍。此際唇瘡的傳染性最高，容易自身感染到其他身體部位及傳染給別人。在後期，唇瘡結痂脫落，患處漸漸痊愈。



暗瘡的正式學名叫做痤瘡（Acne），屬於毛囊皮脂腺的慢性炎症，患處會經歷「谷瘡」和「含膿」階段，最後凋謝並結焦。



唇瘡水泡中的黏稠液體含有大量病毒，發作時會令整個口腔都滿布病毒，若此時與別人進行較密切的接觸如親吻、共用餐具、毛巾、潤唇膏等等，甚有機會傳給對方。



唇瘡發作時，謹記：(1)切勿親吻和口交，唇瘡接觸對方嘴唇和下體會感染、(2)切勿說話時口水噴到別人、(3)切勿親吻或湊近嬰幼兒、(4)切勿共用水杯和食具、(5)切勿觸瘡再摸人、(6)切勿經常觸瘡令患處惡化、(7)平日切勿曝曬、(8)注意作息定時和放鬆自己、(9)切勿亂搽藥膏。



要留意唇瘡同暗瘡並不一樣，唇瘡由病毒引致，暗瘡的元兇則是細菌和炎症。如上所述，兩者病徵形態不同，其實不難分辨。由於唇瘡是會潛藏體內，伺機復發，難免令患者經常擔心它突然來襲，既打擊心情又影響儀容，惹來負面印象，故此很多患者既害怕又討厭唇瘡發病。閣下應提醒自己不要常觸摸嘴唇，因手部會容易把細菌帶到患處引起其他炎症如暗瘡。



李偉儀