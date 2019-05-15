香港估估吓：大埔有間百年鬼屋　你去過未？

大埔區居民無去過都一定聽過梅樹坑遊樂場的大名，這個位於大埔太和邨、大埔花園、帝欣苑附近，沿着林村河而建的公園落成於1991年，不過這兒之所以出名並非因為曾獲香港園境師學會獎項，而是公園範圍內的「常寂園」是著名的鬼屋，多年來一直流傳着不少駭人聽聞的鬼故事......



只要在搜尋網站輸入「常寂園」，出來的結果清一色都是鬼故、鬼屋、骨灰龕，究竟這兒為何會陰風陣陣，只因這間建於1854年的百年舊屋昔日曾是庵堂，二次大戰時擺放了無人認領的骨灰，荒廢後骨灰罈依然留在裏面，再加上日久失修長年被樹木遮蓋，鬼神之說便不脛而走。



不少人都說「常寂園」這個名字本身已令人毛骨悚然，其實一開始是叫「性成堂」 ，荒廢了一段日子後，到了1934年重建並改名為「常寂園」，同時又在後院增建「普同塔」，那時已用作厝房（停放棺柩的小房），而先人的骨灰則主要安放在「普同塔」內。之後數十年幾乎已無人記起這兒，直至1996年有人向電視台報料林村河畔有座鬼屋，採訪後發現骨灰罈已破爛甚至散落在地上，幸得「古巖靜苑」主持意昭法師答應將骨灰供奉在靜苑內。到了2009年「常寂園」重修完畢，便將寄存在「古巖靜苑」的骨灰及金塔重新送回原址安奉。為了挑戰膽量，昔日不少人到此探險，不過既然這兒是先人安息之地，又何必前來打擾呢？