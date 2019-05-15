福岡小倉城重開　現場玩角色扮演

要選最有日本風情的建築，作為日本城堡的最主要部分、白色城牆加上深色瓦頂的天守閣，必定是其中之一。但對日本歷史認識不多的朋友，觀賞時未必能完全投入，幸好剛於3月底重新開幕、位於福岡北九州市的小倉城天守閣，便來個大革新，內裏添加了多款互動遊戲和現代化設施，甚至讓你來一次角色扮演，做武士或公主去感受當時的環境和文化，參觀天守閣，再不只是到此一遊的行程呢！(入場費：￥350,約HK$25)



穿上盔甲 回到過去

自去年8月起花費10億日圓（約HK$7,100萬）整修的小倉城天守閣，入內不需跟以往的慣例脫鞋，而且格局變得極之現代化，例如有升降機穿梭不同樓層，方便一家老少齊齊遊逛。打頭陣的一樓設有小倉城Theatre，內有長6米、高2.5米的4K大屏幕，將小倉城由築城至今約400年歷史濃縮成10分鐘的精彩片段播出。不過講好玩，首推同層的時代體驗區，除了重現小倉城下町的風景，更提供盔甲、忍者服及公主服讓大家穿上再遊逛，經「角色扮演」後當堂更投入其中！我便試穿了盔甲，在專人服侍下需約5至10分鐘才完成穿着。而不少穿上公主裝的女生，都跳上會前後搖擺的仿人力轎（駕籠）設施，感受坐轎出巡的滋味！若自問是武將材料，一樓還有流鏑馬體驗，簡單講係騎着馬開弓箭射靶，會場則提供晃前搖後的電動木馬，你要手握長弓瞄向標靶射出「隱形的箭」，屏幕會顯示你射中與否，原來於218米的跑程內拔箭快射難度真的超高呢。



巖流島上 決戰武藏

天守閣的二及三樓是較靜態的展覽區，其中二樓以興建小倉城天守閣的細川忠興等武將為展示中心，你會看到細川在關原之戰所使用的盔甲複製品。而3樓則介紹跟小倉甚有淵緣的兩大著名劍客宮本武藏及佐佐木小次郎，場內除了將佐佐木的愛刀鑄造出來，同時有宮本的仿製木刀展出，並且更將兩人經典的巖流島對決場景重現，你可以換上佐佐木的服裝，擺出跟宮本對決的甫士打卡呢！至於4樓則是展覽用的區域，到訪時正展出以電玩推動戰國歷史的主題畫像和同人誌漫畫家繪畫的作品。5樓的展望台則設有可開關的落地玻璃窗戶，就算風吹雨打仍可以飽覽小倉城周邊景色，而且這裏還會成為國際會議的歡迎宴會場地，各項設計均十分貼心呢。



小倉城

地址：北九州市小倉北區城內2-1

開放時間：9:00am~6:00pm

網址：https://www.kokura-castle.jp/