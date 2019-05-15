三界五行：修廚作灶　大有學問

傳統術數對廚房非常重視，門（家門）、主（睡房的床）、灶（廚房的灶台），在擇日宜忌中，門有「安門」，床有「安床」，廚房有「作灶」和「修廚」，後者多了一項，但查「彭祖百忌」只提到「丙不修灶」（丙日不宜修造灶台），並沒有提到「修廚」，是因為遠古時沒有廚房，即使是達官、貴人、富商，家中只有灶而沒有廚。約到了春秋戰國，君王宮中才設有庖（初時稱庖，後來稱庖廚），庖人、庖丁就是御用廚師，「庖丁解牛」是莊子《養生主》寫庖丁為梁惠王宰牛的高超技巧，一把小刀順着牛的皮膚、骨骼、肉紋，輕而易舉把整頭牛肢解。庖丁告訴梁惠王這把小刀用了19年，歷久如新。梁惠王明白，養生和治國都應該順勢而為。



古時的王宮都是坐北向南，庖廚設在王宮的正東，也就是青龍位，風水學最佳的方位。五行正東屬木，木生火，火生土，而「灶」字由火與土組合而成，這可以說是道家的順應天意。由於土生金，所以廚房又被視為生財的地方，後來玄學擇日宜忌就增加「修廚」這一環節了。



嚴格而言，「作灶」與「修廚」有些分別。「修廚」是廚房的修建和裝修，可以包括「作灶」，因為灶是廚的一部分，而且是重要部分，而「作灶」未必包括「修廚」。與時俱進，進一步分析，古代的「作灶」真的是用土、用磚去製作一個燃燒柴草的煮食灶台，今時今日，液體燃料、燃氣、電器，已逐步取代灶台了。（待續）



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