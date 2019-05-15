北投漾館　泡溫泉啖原隻龍蝦

在台北歷史悠久的北投溫泉區，溫泉酒店眾多，風格既有傳統日式，亦有新穎豪華的洋式，但論精緻時尚，其中的「漾館」絕對是佼佼者。規模不大的它，風格素雅質高，冷調的建築結合了天然溫泉的溫潤沉穩，細處盡心思，例如房間採用原木素材，卻搭配大膽的紅白色系寢具，而房間內的湯池，不但用名貴觀音石打造，空間更足夠4人同時泡浸，並只須花6分鐘便可注滿，非常快速。



而漾館溫泉泉質為北投有名的白磺泉，黃白色泉水略帶硫黃味，據研究指，泡浸約10分鐘後，人體肺活量可比泡碳酸氫泉提高更多，但白磺泉卻不宜在密閉空間中泡超過20分鐘，否則有灼傷呼吸道風險，絕對要留意。漾館還有一大亮點，就是它的龍蝦料理，現客人只要選擇其「旅人饗宴」專案，入住即贈送龍蝦狂想曲餐食，每房有原隻波士頓龍蝦可享用，我親口試吃過，驚喜龍蝦不但夠大隻，肉質更是彈口鮮美，汁肉淋漓，配搭埋它的法式牛肝菌菇濃湯吃，真是幸福感滿瀉。(房價：「旅人饗宴」專案每晚NT$ 3,199，約HK$800起)



漾館時尚溫泉飯店

地址：台北市北投區溫泉路63號

網址：http://www.aquabella.com.tw