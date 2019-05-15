日式青豆蓉魚柳
2019年05月15日 15:00
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雪白魚肉配上嫩綠青豆蓉和紅胡椒，清新搶眼。（互聯網）
香港人食魚不是煎就是蒸，原來也可以烚，加點青豆蓉，味道出奇地美味！IG@ryoteistyle就教大家以青豆蓉來配烚煮的白身魚(可選擇龍脷柳或石斑塊)，魚肉切件後，想造型更靚更易熟，可在魚肉上鎅幾刀，加鹽醃後掃上葛粉，烚熟時就不易散開。魚肉先以昆布略煮再以上湯烚，去腥又添味。
醬汁方面，將青豆煮熟壓成蓉，再加上湯和葛粉水一起煮，放涼後青豆蓉漿就有凝固的效果，將魚肉和其他食物擺放好，再倒入青豆蓉漿便基本完成，想顏色更吸睛，可加少許紅胡椒，綠紅相配，搶眼又好吃。爽口彈牙的魚肉配上清新的青豆蓉，清新美味。
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材料：
鮎魚(可選用龍脷柳或石斑塊) 200克
葛粉 適量
鹽 適量
昆布 適量
青豆 100克
水 適量
上湯 適量
葛粉水 適量
筍件 適量
甘筍片 適量
紅胡椒 少許
做法：
1.魚肉切件，表面鎅幾刀，加鹽醃30分鐘。
2.用布抹乾淨魚肉，魚肉一面沾葛粉。
3.1碗水加昆布、鹽煲滾，加魚肉烚10分鐘，撈起浸涼水。
4.1碗上湯煲滾，加魚肉煮3分鐘。
5.另一個煲加1碗水、鹽煲滾，加青豆煮熟，浸凍水後壓成蓉。
6.1碗上湯煲滾加葛粉水、青豆蓉煮勻。
7.在碗內放入魚肉、煮熟筍件，倒入青豆蓉漿，加甘筍片、紅胡椒裝飾便成。