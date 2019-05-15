香港人食魚不是煎就是蒸，原來也可以烚，加點青豆蓉，味道出奇地美味！IG@ryoteistyle就教大家以青豆蓉來配烚煮的白身魚(可選擇龍脷柳或石斑塊)，魚肉切件後，想造型更靚更易熟，可在魚肉上鎅幾刀，加鹽醃後掃上葛粉，烚熟時就不易散開。魚肉先以昆布略煮再以上湯烚，去腥又添味。



醬汁方面，將青豆煮熟壓成蓉，再加上湯和葛粉水一起煮，放涼後青豆蓉漿就有凝固的效果，將魚肉和其他食物擺放好，再倒入青豆蓉漿便基本完成，想顏色更吸睛，可加少許紅胡椒，綠紅相配，搶眼又好吃。爽口彈牙的魚肉配上清新的青豆蓉，清新美味。

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材料：

鮎魚(可選用龍脷柳或石斑塊) 200克

葛粉 適量

鹽 適量

昆布 適量

青豆 100克

水 適量

上湯 適量

葛粉水 適量

筍件 適量

甘筍片 適量

紅胡椒 少許



做法：

1.魚肉切件，表面鎅幾刀，加鹽醃30分鐘。

2.用布抹乾淨魚肉，魚肉一面沾葛粉。

3.1碗水加昆布、鹽煲滾，加魚肉烚10分鐘，撈起浸涼水。

4.1碗上湯煲滾，加魚肉煮3分鐘。

5.另一個煲加1碗水、鹽煲滾，加青豆煮熟，浸凍水後壓成蓉。

6.1碗上湯煲滾加葛粉水、青豆蓉煮勻。

7.在碗內放入魚肉、煮熟筍件，倒入青豆蓉漿，加甘筍片、紅胡椒裝飾便成。