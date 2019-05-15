防靜脈曲張10大貼士 　冇壓力襪一樣得

消委會剛剛公布了10款壓力襪的測試結果，發現部分產品未能有效促進血液回流，預防靜脈曲張的效果成疑！

其實靜脈曲張是一種退化性毛病，患者腿部會有明顯病徵，單靠肉眼已可察覺到腿部靜脈的擴張和腫脹，而較幼細的「蜘蛛紋」是擴張了的微絲血管，屬於早期的靜脈曲張。成因與血液不能正常流動有關，一些需要長時間站立或坐着工作的人士，如空姐、教師、銷貨員等，都屬於患靜脈曲張的高危一族。以下是預防靜脈曲張的10個小貼士，不想美腿出現一條條青筋，就要多加注意啊！



1.避免長時間站立。

2.避免蹺腳及定期抬高雙腿。

3.睡眠時墊高雙腳，有助血液回流。

4.保持理想體重。

5.做適當運動，鍛煉小腿肌肉，如散步等。

6.每天按摩小腿，由下而上地按摩，紓緩腿部靜脈的壓力。

7.平日應避免穿着高跟鞋。

8.避免穿着緊身衣物，以免使血液積聚於腿部。

9.避免進食太鹹或含高鈉的食物。

10.小心服用避孕藥，因某些避孕藥會引起靜脈曲張問題。



【紓緩腳部運動】

此外，我們還可以透過小運動來紓緩問題，大部分紓緩靜脈曲張運動都需要躺下來進行，讓血液較易流回心臟，只要持之以恒地練習，有助於減緩及預防靜脈曲張。



動作1：身體躺平，雙膝平放；右腳維持不動，左腳提起伸直，放鬆後重複動作10次。轉換另一邊繼續。

動作2：側身躺在軟墊，左腳屈曲，左手屈起托頭。右腳慢慢向上提起，放鬆後重複動作10次。換轉另一邊繼續。

動作3：伏在軟墊，面向下，雙手托頭；右腳向上提起，腹部貼?軟墊，重複動作10次。換轉左腳再做10次。

