民族風向來在時尚界佔有重要地位，但凡在春夏季，浪漫不羈的波希米亞風更吹得特別熾熱。說到今季熱門的波希米亞風造型，就不少得花卉印花這重要元素，意大利品牌ETRO不但將熱情洋溢的印花融入服飾之中，更大膽運用拼貼手法，將不同濃艷色彩和圖案互相混搭，拼湊出極致斑斕的效果，就如萬花筒般令人眩目。



今個春夏季，品牌設計總監Veronica ETRO從太平洋沿岸地區吸取靈感，這趟時尚之旅始於加州的衝浪文化，再到風景怡人的夏威夷，受到當地的海濱天堂啟發，濃艷色彩和各式花卉圖案，與最具代表性的七彩佩斯里花紋共冶一爐，讓設計散發無拘無束的波希米亞不羈風情。直至旅程終點站日本，受當地的牛仔文化和日本傳統風味影響，組合成新型的民俗時尚。



今季的材質十分多元化，民族風常用到的手工鉤針編織和流蘇花邊，打造出拼接斗篷和外套等針織品。輕盈飄逸的雙縐紗、喬其紗和寬條綢服裝融合了圖案與流行元素，包括褶邊、泡泡紗裙、拼綴圖案、精緻刺繡和撞色絲帶，令人驚艷的裝飾，讓服飾更顯魅力。牛仔褲和長袍使用圖案豐富的提花牛仔布拼接而成，為工裝服注入奢華美感。



本季服裝輪廓寬鬆隨意，飄逸的絲綢連身裙在手腕和腰部配有拉繩，既增舒適性，又添一絲華麗的繁複。和服風長袍和柔道風格的外套，在這些舒適輪廓下，緊身針織套裝和兩件式泳裝為系列注入時尚運動風味。