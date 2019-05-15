救世煮之拌：韓式生拌牛肉

今時今日，唔係話要廚藝超群，煮到識飛至可以入廚，只要肯試肯煮，人人都係大廚，之不過除咗煎炒煮炸之外，大家又識唔識燒燜煀扣等烹調方法呢？其實唔需要識晒，起碼知己知彼，學多一兩道板斧，有人問起都唔會口窒窒吖麻！

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上星期介紹了一種常見但未必人人知是一種烹調方法的「凍」，今日會講吓，同樣是很多人以為是菜式而非中式烹調方法，那就是夏日經常品嘗的「拌」菜。



拌，簡單而言即將生吃的素食或已煮熟的素葷食調味拌勻，待入味後即可享用；拌的菜餚一般具有鮮嫩、涼爽、入味和清淡的特色。拌當中又可分為生拌、熟拌及生熟拌。



所謂生拌，顧名思義即將食材生切處理後，經調味拌勻以食用之法，近年韓食大熱，生拌火紅例子當然是生拌牛肉。炮製這味菜所需的生牛肉，建議到精品超市或信譽良好的肉食店選購優製款式，想味道更佳，可挑選牛柳部位，因為肉質較為鮮嫩且富濃郁肉味。買回來後先放置於冰格冷藏（視乎情況，一般1小時已足夠），這樣切起來更容易。切肉絲想更為輕易，可先切成薄片後才切幼絲，之後才調味拌勻，淨食以外，亦可搭配白飯、冷麵、多士等，法國傳統的牛肉他他就愛加入生洋葱、水瓜柳等拌勻配以多士食用。如果想品味一點，韓式或法式的都可以佐以紅白酒品嘗，絕對有驚喜！



韓式生拌牛肉



材料：

生牛柳 100g

豐水梨或南水梨 1個

雞蛋 1隻

生抽 1湯匙

蜜糖 1湯匙

麻油 1茶匙

白芝麻 1湯匙

松子仁 半湯匙

黃糖 2茶匙

水 200ml



做法

1. 水梨去皮去核切成絲；黃糖加水，將水梨絲泡在糖水內備用。

2. 生抽、蜜糖、麻油拌勻成醬汁；牛肉切絲。

3. 撈出梨絲瀝乾水分鋪在碟上，放上生牛肉絲，淋上醬汁後可灑上烘過的松子仁及白芝麻。

5. 進食時把醬汁及生雞蛋拌勻即可。