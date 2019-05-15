休閒音樂派對　投奔法式初夏

法式指甲、法式甜品，甚至法國電影，相信大家都已經不會陌生，那麼法式音樂會呢？想感受法式音樂會，就要Mark實6月的4個星期六了！由法國五月Le French May及D2 Place合辦的Le French May Saturday Live音樂會，將於6月的星期六下午舉行，音樂會以休閒法國為主題，邀得本地及海外樂隊Opium鴉片、Electrogene Fanfare Club、Gypsy Swing Trio、Patrick Lui、Suzanne Jen及Scott Dodd Trio與大家齊齊Jam歌，以不同風格演繹法國流行經典，讓你以音樂感受法式生活。



正所謂，有音樂又怎可少了啤酒？每場音樂會的頭48名入場人士，都可免費獲得法國啤酒1支，讓你在這個音樂派對中玩得更盡興。



Le French May Saturday Live @D2 Place

日期：6月1、8、15及22日

時間：2:00-4:00pm

地點：D2 Place 二期 The Garage（G/F）

參加方法：網上免費登記