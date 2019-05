休閒音樂派對　投奔法式初夏

法式指甲、法式甜品,甚至法國電影,相信大家都已經不會陌生,那麼法式音樂會呢?想感受法式音樂會,就要Mark實6月的4個星期六了!由法國五月Le French May及D2 Place合辦的Le French May Saturday Live音樂會,將於6月的星期六下午舉行,音樂會以休閒法國為主題,邀得本地及海外樂隊Opium鴉片、Electrogene Fanfare Club、Gypsy Swing Trio、Patrick Lui、Suzanne Jen及Scott Dodd Trio與大家齊齊Jam歌,以不同風格演繹法國流行經典,讓你以音樂感受法式生活。



正所謂,有音樂又怎可少了啤酒?每場音樂會的頭48名入場人士,都可免費獲得法國啤酒1支,讓你在這個音樂派對中玩得更盡興。



Le French May Saturday Live @D2 Place

日期:6月1、8、15及22日

時間:2:00-4:00pm

地點:D2 Place 二期 The Garage(G/F)

參加方法:網上免費登記