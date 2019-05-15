本日日本：平成幪面超人　因乜咁趣致？

雖然已踏入令和時代，但對平成仍然有好多不捨，其中之一係幪面超人，於上年年底上畫的第20部平成幪面超人系列電影《平成幪面超人Generations Forever》，票房超過10億日圓，可見其超強叫座力！為了紀念該套作品，有關方面特別找來群馬縣的工房卯三郎Kokeshi，將當中5個甚具代表性的平成幪面超人製成木芥子（Kokeshi）！簡單講木芥子為源自日本東北地區的人偶，以木頭手工製作，有着簡單的肢幹及刻意放大的頭部，一大特色是沒有手腳。這個木芥子系列分別有古迦、電王、W、OOO及ZI-O五位「拉打」，透過一班匠人將天然木材削割、擦亮及將皮帶等部分仔細上色，造工精緻講究，同時散發着一份木材獨有的溫暖質感，叫粉絲相當心動。即日起可以上官網https://hkds.tokyo/category/KAMENRIDERKOKESHI/ 預訂，每款各售4,752日圓，預計於8月中旬派貨。



與此同時，亦有為紀念該電影作品推出的ZIPPO打火機套裝，套裝共有20個火機，分別印上20位不同的平成幪面超人圖案，並以各自的變身皮帶為背景圖案。而火機分別採用銀熏、黃銅熏及黑鎳3種色調，並且有匠人施以蝕刻法作金屬加工，並融合了數碼噴繪，無論設計及圖像效果均十分出色。而火機背後有特製的「平成幪面超人20」紀念Logo，令紀念性進一步提升。當然，一分錢一分貨，如此的高質製作，一套盛惠172,800日圓，即日起可於https://hkds.tokyo/item/ZIPKR01.html 預訂，預計於8月中旬派貨。

