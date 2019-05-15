千禧經典　進化回歸　Nike React Presto

於千禧年首次亮相的Nike Air Presto，以彈性物料打造伸縮性極高的鞋面設計，並破天荒以S、M及L等尺碼去區分鞋款大細，鞋側支架及半透明鞋踭採用TPU物料製成，而Phylon中底及後踭Air Sole氣墊亦為鞋款提供極佳舒適感，所以Air Presto一直是Nike Fans公認最好着的鞋款，同時此鞋亦是當年Alpha Project（最頂尖產品系列）中極具代表性的鞋款，亦是NIKEiD（現稱Nike By You）第一對可以自訂的鞋款，鞋踭上5個圓點（所有Alpha Project鞋款包括：Air Kukini、Air Zoom GP、Air Flightposite及Shox BB4等都有呢個標記）就道出了它的身世。Air Presto設計師Tobie Hatfield（Tinker Hatfield的弟弟）更曾經表示過主打輕量結構及貼合腳感的Nike Free可以算得上是「Air Presto 2」。



是次Nike推出全新React Presto，就是將Air Presto這對經典鞋款重塑，設計保留內靴結構、中足籠狀結構及後踭緩衝鞋底設計，中底部分換上Nike React泡棉打造出絕佳舒適性，而配色方面亦沿用當年Air Presto充滿個性的命名方式，每一款配色組合都有相應的名字如：Brutal Honey、Rabid Panda、Psychedelic Lava、Chatty Matador、Breezy Thursday及Witness Protection等。



此外，設計靈感源自Nike Internationalist鞋款，並同樣配備Nike React中底的React Element 55，今回亦追加推出多款全新配色，分別以白色鞋身綴上University Red、Game Royal及Pure Platinum「Swoosh」標誌，同時亦有幻彩效果的Laser Fuchsia及Tour Yellow登場。