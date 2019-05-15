加配件變雙芒　LG V50 ThinQ 5G到港

雖然香港未有5G網絡，但水貨5G機已陸續到港，繼Samsung Galaxy S10 5G版後，今天輪到LG V50 ThinQ。此機是LG專為5G網絡而設的旗艦手機，搭載Snapdragon 855處理器以及Qualcomm X50模組，《AnTuTu》測試有289,023分，成績位處手機榜前列。



新機設計較為大路，備有6.4吋3,120×1,440解像度的劉海屏幕，睇片時劉海位置不算突兀，配合Boombox 揚聲器及招牌HiFi Quad DAC，效果不俗。劉海位置一如V40 ThinQ般加入2個前鏡頭，而後置鏡頭則由3鏡頭組成，分別是1,200萬像素標準、1,200萬像素長焦以及1,600萬像素超廣角。試拍所見，3組鏡頭切換流暢，當中超廣角可納入極多景物，別具透視感。



手機內置6GB RAM、128GB容量及4,000mAh電池，並可安裝最高2TB容量microSD卡作擴充之用。另外，據返貨的三禾電氣表示，本周內其專用雙屏幕配件就會抵港，安裝後可令手機增加一個6.2吋解像度為2,160×1,080的副屏幕，達到類似Galaxy Fold的分屏操作效果，叫人期待！



至於售價，7千有找的LG V50 ThinQ，較之前的S10 5G親民，鑑於行貨推出無期，水貨數量又不算多，有興趣就快些入手了！



規格表

制式：3G、4G LTE-A、5G

處理器：Qualcomm Snapdragon 855八核心

記憶體：6GB RAM、128GB ROM，支援microSD

屏幕：6.4吋OLED（3,120×1,440解像度）

前置鏡頭：800萬像素(標準)、500萬像素(廣角)

後置鏡頭：1,200萬像素(標準）、1,600萬像素(超廣角)、1,200萬像素(長焦)

對外連接：Type-C、Wi-Fi、藍牙5.0、NFC

體積：159.2×76.1×8.3mm

重量：約183g

電池容積︰4,000mAh

作業系統：Android 9.0