慢性眼疾黃斑前膜　深近視屬高危

黃斑點（黃斑區）位於視網膜的正中央位置，是視覺感光細胞最集中的地方。全賴健康的黃斑區，我們才能夠有清晰的中央視力，辨別顏色和看清細節。顧名思義，黃斑前膜（Epiretinal membrane）是覆蓋在黃斑區域上的一層纖維性膜狀增生。症狀輕重則取決於該膜的厚薄、質地、與視網膜的黏連程度，以及病情的變化速度。早期的黃斑前膜患者一般沒有明顯徵狀，大部分都是經由定期檢查中發現並診斷。隨着病情的發展，患者可能會出現中央視力下降、影像扭曲變形、雙重影像，甚至導致黃斑裂孔等併發症。



黃斑前膜的成因未明，但基本可歸類為原發性或繼發性。原發性黃斑前膜，主因是眼睛退化，好發於65歲以上，尤其玻璃體已脫落人士。另外，深近視人士風險亦較高。繼發性則為眼內創傷、發炎或血管性疾病所導致，如視網膜曾經撕裂或脫離、還有俗稱「糖尿上眼」的糖尿病視網膜病變或眼部創傷等。此外， 手術創傷反應亦是成因之一。因此，在曾經接受眼科手術如白內障或視網膜冷凍、激光治療人士中亦較常見。



黃斑前膜可通過放瞳眼底檢查作診斷。隨着科技進步，現時利用黃斑部位光學相干斷層掃描（OCT Scan），已可安全快速地量度黃斑前膜的厚度及形態等情況，提供更準確的客觀結構性數據，作為診斷及跟進病情變化的主要方式。



至於治療方面，手術基本上是唯一的根治方法，但其實並非所有黃斑前膜患者都需要接受手術治療。對於沒有病徵或症狀輕微的患者，一般只需要定期作眼睛檢查監察病況改變的速度。除於臨床眼科檢查外，自行利用「阿姆斯勒方格表」（Amsler grid）作自我監察亦非常重要。如發現影像扭曲變形等徵狀明顯增加，便應盡快就診接受詳細檢查，以判斷是否需要治療。對於徵狀較重者，則需考慮接受玻璃體切除及黃斑前膜剝離手術以改善徵狀、提升視力。總括而言，黃斑前膜在初期並沒有明顯徵狀，因此恒常作定期全面眼睛檢查非常重要，只有這樣才能及早確診以避免嚴重併發症。



唐栢萱 香港護眼眼科視光師

畢業於香港理工大學眼科視光學院，持有眼科視光學（榮譽）理學士、香港眼科視光師學會會員，並擁有心理學社會科學碩士學位。

曾任職眼科診所及零售機構，包括附設研究診所的大學眼科中心。在職期間亦參與專項研究，尤其是兒童眼睛健康研究。