Ladies' Night：雨後天晴　搵Best Buy唔好停

【AQUAZZURA夏季別注系列 摩登出遊】

喜愛藍天碧海的女生，那裏是你心目中的度假天堂呢？意大利鞋履品牌AQUAZZURA全新推出的ESCAPES夏季別注系列，透過充滿海洋氣息的配飾設計，讓你恍如置身Riviera和Capri兩大度假勝地，體驗一個活力四射的摩登夏日。

詳細睇：https://bit.ly/2HAgk6D



【b+ab x ellesse 穿出彩虹好心情】

今個夏季，b+ab與運動品牌ellesse推出的別注系列，就是以Rainbow為設計軸心，將ellesse標誌性的鮮艷色彩打造出開心活力的感覺。

詳細睇：https://bit.ly/2YoYLwU



【女生對抗雨天最強利器 亞洲限定版CHANTEBOOT STRIPE】

擁有超過160年歷史的法國品牌AIGLE，最出名就係以人手製造具備功能性及時尚性的橡膠靴，今季品牌特別照顧亞洲女生的需要，推出亞洲限定版女裝橡膠靴CHANTEBOOT STRIPE……

詳細睇：https://bit.ly/2LGkUFB



【Acne Studios牛仔系列 90年代經典重現】

牛仔服，被公認為時尚界永遠不會過時的百搭單品，但牛仔服也會隨着每季潮流產生不同變化，好似近年90年代復古風大熱，Acne Studios全新推出的牛仔系列，就以90年代的美國文化和工作服為設計主軸……

詳細睇：https://bit.ly/2Hh5nq4



【LONGCHAMP LGP系列 全新Monogram佻脫搶眼】

Monogram熱潮持續燃燒，各大品牌紛紛將自家招牌Logo融入各式產品之中。今季LONGCHAMP亦加入戰團，以全新Monogram圖案打造LGP系列。LGP Monogram圖案的結構靈感啟發自Bauhaus藝術，品牌的9個字母呈現出不一樣的佻脫感覺，配以黑白和紅白撞色，效果鮮明，就如普普藝術大師Andy Warhol的作品般奪目。

詳細睇：https://bit.ly/2LwHRea



【時裝造型師教路 潮襯涼快返工Look】

炎夏好快就殺埋身，女士們唔想一出街就熱到滿頭大汗妝都溶，就一定要着最涼快的衣服。亞麻布是最通爽涼快的物料，它可以吸收布料本身重量20%的濕度，親水性強的它在吸收人體部分水分後，可做到蒸發和自我冷卻的效果，因此在炎熱的夏季裏，穿着麻質單品時都會倍感涼快！

詳細睇：https://bit.ly/2LF1lxl



【IG人氣女王渡邊直美 潮踩老虎】

日本重量級女星渡邊直美不但形象搞笑，她更是日本最受歡迎的社交媒體女王兼時裝達人，現時她在IG擁有的追蹤人數已達880萬，其時裝觸覺及態度在海外也備受注目。今季Onitsuka Tiger便邀請這為人氣女王擔任全新品牌大使。

詳細睇：https://bit.ly/2VCNbRK



【Jipi Japa夏日起航 讓十趾抖抖氣】

近日氣溫高升至30度，單是聽到這個數字也覺得熱，難怪女士們的夏裝都急不及待出籠。除了消暑的裝束外，當然不少得一對通爽的涼鞋讓十趾抖抖氣。今季Jipi Japa將航海風格注入一系列涼鞋中，除運用標誌性的紅白藍三色外，鞋身更採用多元化的物料……

詳細睇：https://bit.ly/2JJkziV