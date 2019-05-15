【深夜字聊】外籍上司　心動困惑

如果女人鍾意「西餐」嘅話，好多男士卻會覺得佢哋係淫娃，就好似呢位女網民咁，就陷入呢個困境。據呢位女網民稱佢有位外籍男上司，有次遊船河時見到上司嘅下身，個心就開始蠢蠢欲動，佢話：「自從嗰次公司遊船河，腦海就成日浮現佢嘅畫面。有時開會時，我個焦點都係集中喺佢嗰度，有幾晚我發夢，仲夢到佢同我親熱。我早前借醉同佢講過呢件事，佢暗示其實對我有好感，但我又怕公司啲女同事會講閒話。大家話我好唔好同男上司喺埋一齊好呢？」



網友神回應：



隔籬飯真香：我覺得係咪外國男士都冇所謂，問題係你對愛情嘅態度相當怪，你究竟係想同男上司親熱，定係鍾意佢個人呢？



真人版小丸子：你係咪將愛情同性愛混為一談呀？睇你發夢都夢到同對方做愛，就知道你唔係鍾意對方，而係單純想同對方做而想同對方喺埋一齊，難怪你會驚閒言閒言啦。



肥唔一定唔索：千祈咪同男上司有工作以外嘅關係囉，否則你一定會被班同事唱通天。除非你拍拖後唔再留喺公司，否則真係唔好亂嚟。



男人話：你個男上司睇嚟都對你起痰，問題係佢想唔想同你發生關係啫。不過正所謂女追男隔層紗，你嘅開餐指數都應該幾高，期待你個淫娃試食後報告。