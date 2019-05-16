擴闊視野　英國STEM暑期遊學課程

要提教育界熱話，不得不提STEM（科學Science、科技Technology、工程Engineering及數學Mathematics）。各地都投放不少資源在相關學科的培訓，英國是當中的表表者。今年暑假，一於到當地投入STEM世界吧！



【擴闊國際視野】

當地早有一系列以STEM為主題的暑期遊學課程，由當地多間寄宿中學及大學提供課程、住宿、課外活動等，為期2至6星期不等。探討課題有輕型賽車工程科學、智能機械人等，適合初中至高中學生參加。UKEA英國教育協會資深教育顧問Raymond Keung說：「無論小學或中學，近年都非常關注STEM教育，如果學生在暑假期間，得到更多相關體驗，對日後升學有一定的幫助。除學習體驗外，遊學期間，學生需要自行打點一些日常生活的瑣事，無形中可訓練其主見及獨立能力。更重要的是，這類遊學課程由英國當地機構舉辦，向全球招攬參加者，參與的本港學生將會接觸到不同國籍人士，從中操練外語之餘，亦有助擴闊國際視野。」



【多元STEM內容】

STEM的出現，令任何一位小豆丁也可親手創作機械人。課程「小小電腦科學家」結合科學與工程學兩類元素，為期兩個星期，深入淺出探討現代智能機械人的理論與實踐，學習機械感應、偵察、加速、移動等動作，讓學生體驗設計及研發自己的智能機械人。愛車不一定是成人專利，課程「輕型賽車工程科學家」，適合16至18歲熱愛賽車和工程學，甚至夢想成為一級方程式車手的中學生。內容包括工程學理論介紹、AI人工智能、賽車燃料、電腦軟件工程學、技術及賽車管理技巧等，最後更可完成和測試自行組裝的Caterham卡特漢姆輕型跑車。其他暑期遊學課程的主題，還有STEM電腦程式編寫、iOS流動應用程式創作等，費用只包括課程、教材、工作坊、住宿、膳食、課外活動、觀光交通等，不包括來回機票，參與學生需自行準備香港往返英國的交通安排。