台灣味市集　在港體驗台灣「真味」

說起台灣，你想到甚麼？旅遊？文創？DIY？夜市小食？不用靠想了，因為以上全部，你都將可在今周六日（5月18-19日），於中環PMQ「 TaiwanWay 台灣味市集」中找到，活動邀來超過50個台灣品牌，集齊台灣DIY體驗、手作、美食、香氣、音樂、旅遊等元素，讓你一次過感受到最真實的台灣味道。是次市集是自媒體「去台灣TripTaiwan」從線上報道延伸至實體的活動，他們邀請了超過50個台灣品牌，並結集台灣旅人匠人，透過觸感、文字、香氣、味覺、音樂、旅遊等不同方式，讓香港人在市集中，體會真正的台灣味。是次來港的，包括來自台北、新北、屏東、台南、溪頭、嘉義、花 蓮、新竹、南投、高雄、台中、宜蘭、苗栗等地的年輕品牌，當中​7​成以上更是第一次現身香港。



台灣觀光局駐香港辦事處施宗泓主任，更為我們簡單介紹了其中幾個：「在眾多來港台灣品牌中，包括一本名為《小日子》的雜誌，它是很多香港年輕人都很喜歡的一本台灣讀物，他裏面內容都編輯得非常有品質，非常有特色。除有看的，市集中亦有用聞的，例如『P.Seven』就用了台灣茶葉，把它們都放進香水，天然無毒，而且又香，非常有特色。」此外市集中還有「穿」的，來自台南的「WEAVISM織本主義」就利用了虱目魚的魚鱗，提煉出膠原蛋白，並加入造衣布料中，能防臭又涼爽，非常人值得來體驗。台灣味市集還為港人帶來了16​場DIY體驗，給港人免費參加，當中包括可體驗製作宜蘭「三星文化工作室」青花瓷拓染餐具、苗栗「藺子」藺草圓形杯墊編織、花蓮太魯閣族「織布難」 弓織手環織帶，以及大稻埕的「印花樂」絹印布袋體驗，施主任：「它是用一種刮色的方法，把塗料塗在我們要印花的束口袋上，完成後它可用來裝一些喜歡的飾品，非常值得記念，還可把它送給自己的朋友或情人，非常貼心。」



有得玩當然亦要有得食，市集特邀來台灣創意精緻料理創作團隊「光翔廚藝」 及「Garden Meow」來港烹調台灣地道夜市小食，包括有過貓鹽酥雞、台南鹽水意麵、原住民馬告香腸、宜蘭三星葱油餅及花生捲冰淇淋等 ，現場還有「春陽茶事」別注版萬丹紅豆奶茶、檸檬烏龍蜜可試呢。除了吃喝，市集還有多場台灣小鎮旅遊分享會， 台灣旅遊文學​30​大精選書展、​ ​台灣音樂體驗​等活動讓大家有深度認識台 灣文化的機會。最後施主任還提醒：「當天如來到中華航空的攤位玩遊戲，更有機會獲得香港到台灣的機票，故大家記得今周末要來PMQ，體驗這個台灣味市集了。」



TaiwanWay台灣味市集

日期：5月18-19日（星期六、日）

時間：12:00nn-8:00pm

地點：中環鴨巴甸街35號PMQ

元創方地面廣場