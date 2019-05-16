達人教路！拖板識揀又識用

拖板幾乎係家家戶戶必備的電器，但點用先安全呢？而市面上又有林林總總的拖板款式，又點揀先好？今次就搵來科技達人兼香港資訊科技商會榮譽會長方保僑（Francis），教大家選購以及使用拖板的小貼士！



【計算總輸出功率】

好多人用拖板都會出現俗稱「1拖4」、「1拖5」的情況，意思是拖板上插上4至5樣電器。而知道拖板使用時安全與否，Francis就指可以簡單計算總功率，一般家用13A插蘇可負荷3,000W（watt、瓦）輸出功率，而電器機身上大多會列明輸出功率，只要計算插在拖板上的電器總輸出功率，大概就可得知插蘇以至拖板會否超出負荷。大家常用又較高耗電器的電器風就有風筒（約1,200W）、暖爐（約2,000W）等，同時使用就會有「跳掣」的危險。



【拖板USB睇輸出】

為方便手機、平板電腦等Gadgets充電，唔少拖板都會設有多個USB插頭。不過要留意USB的輸出，就以消委會推介的Omni UK043-10為例，3個USB插口總輸出最高5V/3.1A，另一款Belkin BSV401sa2M就設有2個各5V/2.4A的USB插口，甚至有拖板提供支援Qualcomm Quick Charge 3.0快充技術的USB插口，比一般5V/1A的手機變壓器提供更高輸出，為Gadgets充電時就可以唔使再加插變壓器喇！



【防雷功能有冇用？】

揀拖板除了插蘇、USB數量，亦有用家會考慮防雷保護（Surge Protection）功能。閃電、突波會令電壓波動，直接影響甚至損毀電器，而防雷保護的拖板就可以達致保護電器的用途。Francis指防雷拖板在較多平房的外國較為流行，而香港則較適合用於村屋等較地方，選購時要留意拖板可吸收的焦耳數值，部分更會額外保護天線、電話線。

