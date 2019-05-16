創意美食　鵝肝Mousse×中式糖水醬

2019年05月16日 13:30
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    濃郁的鵝肝慕絲配酸酸甜甜的中式糖水和杞子醬汁，味道平衡又幼滑。（張群生攝）

    中式糖水中，雪耳木瓜可算是製法簡易又為人熟悉的糖水之一，中環蘭桂坊一間摩登歐陸餐廳行政總廚Mark Sin笑言他的媽媽也經常煲畀佢飲，從而啟發到他用來做醬汁配鵝肝慕絲。糖水煲好後打成蓉，加點酸中帶甜的杞子汁，這樣與油分十足的鵝肝慕絲剛好平衡。此外，可加點風乾的雪耳脆片來增加口感，又或以薄脆或餅乾代替。造型看似是甜品的菜式，層次豐富，入口即溶而不油膩，味道賣相俱佳。

    杞子木瓜雪耳鵝肝慕絲
    材料：
    鵝肝 200克
    木瓜 1個
    忌廉 75毫升
    魚膠粉 2克
    雪耳 15克
    杞子 100克
    銀杏 25克
    冰糖 80克
    水 1.5公升
    糖 2克

    做法：
    1.鵝肝密封包裹，以攝氏60度暖水浸10分鐘，開袋隔去油分，加魚膠粉、忌廉打成慕絲，倒模再放雪櫃冷藏。
    2.雪耳浸軟、銀杏去外皮；水加冰糖煮溶，放入雪耳、半份杞子及銀杏，以大火煲5分鐘，留起半份雪耳，將其他材料和糖水攪拌成蓉。
    3.將半份杞子加水蓋過後浸半小時，開火煮至濃稠成醬汁。剩下的半份雪耳，風乾成脆片。