三界五行：水火相沖點協調？

今時今日，「修廚」打造的灶台，已沒有柴草燒火的概念，煮食工具由燃氣爐、火水爐，以及「無火煮食」的電爐、電磁爐、陶瓷爐、微波爐、電飯煲、電水壺、壓力煲、電子瓦煲等代替了。現在的「作灶」，就是啟用這些現代爐具。另外，抽油煙機已代替昔日的煙囪功能，而煙囪是昔日灶台的一分子，安裝抽油煙機順理成章也屬於「作灶」。



現代廚具分類比古代多，風水自然也複雜得多。古代廚房沒有洗手盆，那時沒有自來水，而且灶台與睡床連在一起，屠宰禽畜、鮮魚、洗菜都在室外，而現代廚房，除了可以進行這些工序，大都還擺放雪櫃，由於洗手盆、雪櫃五行都屬水，與所有的屬火爐具都構成水火相沖。



水與火，在《易經》中，可組成「水火既濟」卦和「火水未濟」卦。《易經》有64卦，第63卦是「水火既濟」，第64卦是「火水未濟」。把水火組合的卦象放在壓軸，是有特殊意思，剛好在家居中，以水與火為主角的地方就是廚房，所以不能掉以輕心。



「水火既濟」，水在上，火在下，是協調互濟，這意象很具體，並不抽象。煮食時，水鍋、水煲、食物在上面，火在下面，煮熟了，就有飲食。但卦中有「盛極而衰」之象，所以提醒：「水在火上，既濟，君子以思患而預防之。」道理很簡單，飯煮熟了，湯煲好了，不收火，就會燒焦，如果再不收火，就會釀成火災。「勿過火」是很好的啟示。（待續）



方向宇