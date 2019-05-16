福岡縣「時光機」　回到昭和年代

在福岡縣的能古島海島公園，有很多不同的餐廳及設施，讓訪客可小休歇歇或用餐，例如公園中央位置的回憶大道，這條商店街的陳設如回到創辦人久保田出生的昭和年代，內有咖啡館夢路及回憶小屋，前者的布置充滿懷舊洋式風味，適合情侶到此談心；後者則售賣很多60、70年代的復古零食，加上彈彈波、小飛機和搪膠公仔等舊式玩具，真是超級有Feel！



童心未泯的，還可到展示畫家西島伊三雄作品的童畫館遊覽。他是福岡市人所共知的畫家，據講市內地鐵站的圖像便是他的作品。館內可見識西島天真爛漫的畫風創作出一系列如夏天吹風扇、春天賞櫻花和祭典扮鬼扮馬等有關小朋友日常的畫作，令人看得會心微笑。加上公園內還有陶藝及粗陶等體驗，亦有能古槌球及繩索溜冰等戶外玩意，大家可在此玩個痛快。



能古島海島公園

地址：福岡市西區能古島

交通：於博多站巴士中心乘巴士前往姪濱渡船場，之後乘渡輪前往能古島（船程約15分鐘），到達該島後轉乘巴士前往能古島海島公園（車程約20分鐘）。

開放時間：周一至六9:00am~5:30pm，周日及假期至6:30pm

票價：每位￥1,200（約HK$85）

網址：nokonoshima.com/zh-hant/