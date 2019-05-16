降噪「智」好聲　Jabra Elite 85h

丹麥著名耳機品牌Jabra於年初CES發表了多款新產品，時隔數月終於陸續在香港推出。最受注目必定是智能降噪耳機Elite 85h，雖然外形未算特別，只屬一般大耳牛設計，不過頭帶、耳罩具有一定厚度，拎上手又比想像中輕，而且佩戴後舒適貼服，也沒有同類耳機常見的焗汗及刮肉問題，加上防塵防雨，適合長時間聽歌之用。



耳機備有40mm口徑驅動單元，並首度應用SmartSound技術，能對環境聲量進行實時聽覺場景分析，並自動在「通勤」、「公眾場所」或「私人場所」之間調整，確保音頻輸出一致。而用戶更可透過Jabra Sound+自訂音頻模式、調校均衡器、開啟主動降噪(ANC）或聆聽環境聲音，打造出最適合自己的音響體驗。



現場實測，耳機輸出真實、清晰，但稍嫌清淡，低音亦不夠強。但調整過後，人聲及低音立即有所改善，聽流行曲絕對無問題。耳機設有一鍵即用語音助手，撳個掣就能呼喚Siri或Amazon Alexa，而單次充電足以提供36小時電量，夠晒長氣！