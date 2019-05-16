靈敢侶情：相愛這回事……

有人為相愛設下深層的定義，但在我來說，則很輕鬆：當你們仍會將別人認為嘔心的事，看成理所當然。



夜裏，你們看電視睡着了，你靠在他的肩膀，口水一直流，流到他的衣服都濕透，你才醒來。你覺得很醜怪，他不但未有厭惡反而大笑，然後，你都笑了。



夜半，貪吃的他發夢吃大餐，然後猛啜你的手臂。早上醒來，你問他昨晚為甚麼吃你的手，他笑說：「因為你夠胖。」你作狀不理他，他伸手捏你的「拜拜肉」。



你和他，都很少肆無忌憚地取笑朋友，唯獨對着彼此。你笑他老、你作弄她又笑她胖，因為你們在彼此的心目中，代表安全，你們都知道，對方不會被冒犯然後離開。



也有不少情侶和夫妻，以動物、食物或者聽上去很厭惡的形容詞稱呼對方：「bear bear」、「阿扒」、「衰公」、「老太婆」……儘管將名字叫出來的一刻，你們已沒有甜蜜的語氣，但這個稱呼，仍然是對方獨有的，你不會叫其他男人做「衰公」。



相愛這回事，被時間和生活洗劫之後，有時真的未必見得到、聽得到或感受得到，但「當你們仍會將別人認為嘔心的事，看成理所當然」，就別傷感，只要眾人皆醒你們醉，在彼此的心目中，你們已經是千金難買的唯一。



周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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