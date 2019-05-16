「零塑」生活難實踐　「再塑」．「重塑」 實踐綠色循環經濟

塑膠輕便耐用，在包裝上有無可取代的地位，目前全球食品飲料、美容、家居護理和寵物食品行業產品，有63%的外層包裝都使用塑膠。只是在「走塑」風氣席捲各行各業之下，令大眾對塑膠的認知只剩下膠飲管、膠餐具，忽略了膠飲管的出現其實不是為了喝手搖珍珠奶茶，而是與其他免洗餐具一樣，是為了輔助嬰幼兒在外進食時減低飲食相關傳染病的風險，可見膠飲管和膠餐具本身不是問題，問題只是出自消費者環保意識不足，以及塑膠在欠缺管制下被任意丟棄，又得不到完善的回收再生處理。



一年一度亞洲最大型的塑料展CHINAPLAS 2019上的「生物塑料專區」和「再生塑料專區」，將展示具可分解和可燃燒特性的環保塑膠原料，有助膠袋、膠飲管、膠餐具等一次性塑膠製品更能被妥善回收，大大減少環境問題。



展會上的「回收再生科技專區」，助你有效「重塑」。來自挪威、瑞士、德國、比利時的展商，將展出貫穿回收鏈每個環節的先進回收機械設備及循環利用科技，如分選、撕碎、清洗、脫水、乾燥和造粒等，其中性能改良的塑膠回收設備、具有安裝簡易和低成本維護等優勢的專業粉碎機，都非常切合目前趨勢所用。



今屆展會即將開幕，於本月21至24日在與香港只有2小時車程距離的廣州．琶洲展館舉行，中外展商數目突破3,500家，展覽面積超過250,000平方米，面積相等於33個標準足球場﹗多家國際龍頭企業已報名參觀，包括小米、東風汽車、富士康、3M、惠而浦、蘋果、可口可樂、Unilever、華為、美的、曼秀雷敦、雀巢等。



日期：2019年5月21-24日（星期二至五）

地點：廣州琶洲中國進出口商品交易會展館 (琶洲展館)

（廣州地鐵新港東站，另有免費接駁車由廣州東火車站前往展館）

官網：http://www.ChinaplasOnline.com

查詢： (852) 2811 8897

Whatsapp： (852) 9602 5262