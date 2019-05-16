【健樂事】關注血壓　防隱形殺手

高血壓被視為「隱形殺手」，患者很多時沒有明顯病徵，初次出現的徵狀可能已是心絞痛或昏迷，假如患者對血壓的控制欠理想，更有機會引致冠心病、中風、動脈瘤、腎衰竭等嚴重併發症。值得一提，根據世界衞生組織資料，全球每5名成年人便有1人患高血壓，香港情況更嚴重，患者更有年輕化迹象，適逢明天（5月17日）是「世界高血壓日」，大家是時候關注一下自己的血壓水平了！



【謹記少鹽多菜】

一般而言，高血壓是指血壓（上/下壓）持續超過140/90mmHg，若血壓介乎130/80mmHg至139/89mmHg之間，則屬前期高血壓，要注意生活習慣，以免情況惡化。

針對高血壓問題，首要控制鹽分的攝取量，每天不應多於1茶匙，盡量避免進食加工、醃製或伴汁的食物，也可通過飲用高鈣低脂奶，阻擋身體吸收鈉質。另外，每天要進食最少兩份水果和三份蔬菜，不妨多選擇含豐富鉀質的蔬菜，幫助調節血管彈性。



【多做伸展運動】

改善飲食習慣以外，持續進行伸展運動，對心血管有益之餘，亦能放鬆神經和肌肉，增加關節和筋骨的柔韌度，有助調節血壓。特別是頸部肌肉有很多交感神經，加上有大動脈經過，如果頸膊太緊張，會壓到神經線，影響血壓。臨床發現，不少高血壓患者都有上膊肌肉較緊的問題，多做伸展運動，有助降低血壓。同樣地，進行專門強化下身肌肉的訓練，能令腳部的血液流量增加，改善血壓問題。