本日日本：哥斯拉VS福音戰士　月尾大對決！

日本環球影城（英文簡稱USJ）今年重頭活動「Universal Cool Japan 2019」焦點，必是日本兩大怪物級角色「哥斯拉」和「新世紀福音戰士」的VS對決了！今年剛好是哥斯拉誕生65周年，而USJ也抓緊契機，再度聯同新世紀福音戰士推出約20分鐘全新的「哥斯拉VS福音戰士４-Ｄ劇場」，並於5月31日登場，此外同期還有《進擊的巨人》、《美少女戰士》、《名偵探柯南》及《魯邦三世》合共6大人氣作品，分別推出不同的「Universal Cool Japan 2019」合作遊樂設施 ，令動漫迷極之興奮。近日「哥斯拉VS福音戰士4-D劇場」相關限定產品更已曝光，當中尤以數量限定5,000個的福音戰士機龍頭「爆谷桶」最為吸引，相信必成動漫迷目標，其次還有它的馬克杯及伴手禮餅乾盒，可給Fans大買特買。以上「Universal Cool Japan 2019」活動將至8月25日結束，各位動漫迷準備向大阪出發吧。



日本環球影城「Universal Cool Japan 2019」

活動期間：春季（《名偵探柯南》、《雷朋三世》）即日至6月23日 / 夏季（《哥斯拉》、《新世紀福音戰士》、《進撃的巨人》及《美少女戰士》5月31日至8月25日

網址：https://www.usj.co.jp/hk/