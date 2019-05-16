Pet Pet聯萌：狗狗主人必學　適量運動好重要

帶狗仔到戶外散步，相信是不少狗主每日的指定動作，但其實不同品種、不同年齡的狗狗，需要的運動量亦大有不同，救狗之家犬隻訓練員Eurica說：「運動對狗狗來說相當重要，大部分人都知道運動可以鍛煉肌肉和身體功能，但亦有很多人遺忘了運動對腦部的刺激，以及心理上的發展，例如外出時會有社交活動。另外就是當狗狗嗅到其他狗的大小便時，牠們都會得到不同的資訊，這些都是對腦部的刺激，加上與車、人、狗等附近環境的事物接觸，對狗狗發展都有良好的影響。」



【年紀與運動量 勿一概而論】

Eurica解釋，不同品種的體形會有一定差別，但並不是體形較大就需要較大的運動量，她說：「以聖伯納犬為例，雖然體形相當大，但運動量亦不會太高，相反哥基、貴婦、積羅素等體形細小的狗，需要的運動量亦相當高，因此我們可以因應品種的天性，來判斷需要的運動量。」品種以外，Eurica表示主人亦要留意狗狗的體能，她解釋：「就算是同一個品種，其實每隻狗仔的體能亦有差異，所以亦相當依賴主人平日的觀察，留意狗仔的反應，或是運動時會否過度疲勞，藉此了解狗仔的體能。」



相信不少人會認為，年輕的狗仔需要多做運動，年老則不能活動過量，但Eurica表示，年紀與運動量的關係亦不能一概而論，她說：「年紀較少的狗，有可能關節仍未完全發展，例如只得半歲的狗，亦會有主人帶牠們跑3小時的山，其實對牠們來說亦未必是最好的選擇，牠們可能比較活躍，但不代表需要強度太大的運動，因為若牠們的關節發展不良，強度太大的運動有機會令骨骼受損。相反， 年紀大的狗，也不要誤會牠們只需睡眠，其實也需要適當的運動，保持肌肉發展。」